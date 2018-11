Norkys Batista sobre su polémico video: Con esto aprendí una gran lección

Norkys Batista, actriz venezolana, se refirió este domingo a la polémica que generó su respuesta por los comentarios de la periodista Angie Pérez y aseguró que con esto "aprendió una gran lección".

“Ella trató de mal poner lo que yo quise decir en el video. Dijo una cantidad de barbaridades en mi contra de las que yo busqué defenderme y me salí de control”, explicó en una entrevista para el programa de Shirley Varnagy.

La actriz aclaró que el video que hizo en vivo en Instagram no era para disculparse con Pérez, sino con sus seguidores porque, a su juicio, “vieron a una Norkys que no conocían”.

“Mi consejo para todos los que me están viendo, más allá de que me disculpen es que, por favor, no pierdan el control nunca; con esto aprendí una gran lección”, expresó.

Respecto a su vida amorosa, la actriz reveló que la boda con su pareja será para marzo de 2019.

“Decidimos casarnos y tener hijos. Nosotros nos divertimos muchísimo cuando estamos juntos y además ha sido un compañero maravilloso para mi hijo Sebastián”, detalló.

“Luego de la polémica todo ha sido horrible, pero gracias a Dios, tuve unas funciones esta semana, y el recibimiento fue brutal, creo que fue la mejor muestra de cariño y apoyo que pude recibir” comenta @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/EuM7zdmrXx — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Esta persona tocó lo que más me duele que es mi familia y eso fue mi punto débil en ese momento; he pasado las peores semanas de mi vida” comenta @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/CyLWyXBsyL — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Quizás lo que dije en el vídeo lo expresé mal, herí muchas susceptibilidades pero no era lo que quería, yo no puedo decir que en Venezuela hay de todo cuando no es así” comenta @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/YjfhV3ES0X — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Lamentablemente, formulé mal mis palabras y no me cansaré de pedirle disculpas a la gente porque no fue mi intención, nunca lo haría, viví en un barrio durante 18 años, soy cabeza de familia, ayudo a mis hermanos y a mis padres” #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/4CLB3XrdGn — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Definitivamente, fue un mal manejo en ese momento; si no hubiese sido por este vídeo yo creo que no hubiese habido ningún mal entendido” comenta @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/YnPCFPrOoq — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Este vídeo no lo hice para herir susceptibilidades, lo hago para facilitarle el pesar de tener que hacer una cola o tener que ir al supermercado y no poder comprar lo que quieras y necesites; recomendar estas opciones no está de más” @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/Duu7mHZrBW — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018

“Cuando hice el segundo Live en Instagram, no me disculpé en ningún momento con esa persona; mi disculpas fue hacia mi público y hacia mi gente que vieron una Norkys que no conocían” comenta @Norkys_batista en #ShirleyConNorkys. pic.twitter.com/xu1AJgcTQY — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 12 de noviembre de 2018