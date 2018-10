Norkys Batista se disculpó con sus seguidores por polémica con Angie Pérez

La actriz venezolana Norkys Batista se pronunció este martes para disculparse con sus seguidores luego de los comentarios e insultos en contra de la periodista Angie Pérez.

Batista amenazó a Pérez luego de que la acusara de estar vinculada con el gobierno, lo que generó que se expresara con un lenguaje soez contra la también modelo, actualmente radicada en Miami, Estados Unidos.

“Me arrepiento. Actué de la peor manera y no me siento orgullosa para nada. Me muero de la vergüenza con ustedes, con mi familia, con todos los que presenciaron esas barbaridades”, dijo Batista en su Instagram.

En ese sentido, la protagonista de la obra teatral Orgasmos reiteró que Venezuela atraviesa la peor crisis en su historia. “No hay de todo en Venezuela, no es que vas a ir a un supermercado y vas a ver lo que necesites, pero sí lo hay, solo que vale más y este gobierno no se preocupa por dárselo al que lo necesite”, agregó.