Norkys Batista desató nueva polémica en las redes sociales

La actriz Norkys Batista fue criticada por un video que publicó en su Instagram en el que afirma que en Venezuela "hay de todo, solo hay que buscar".

Batista hizo una promoción publicitaria a un emprendimiento de venta de juguetes llamado Moa Group Toys Venezuela, en el que dijo: "Es que no hay juguetes, no hay comida, no hay esto ni lo otro... Aquí hay de todo, solo hay que resaltar las cosas buenas que tiene Venezuela".

El comentario de la también modelo venezolana generó polémica, por lo que sus seguidores se pronunciaron en contra de la publicación por medio de los comentarios.

Los usuarios de la red social reaccionaron ante su enunciado de "en Venezuela hay de todo", resaltando que "estaba lejos de la realidad" y que dio una mala interpretación de su publicidad.

Este 3 de octubre, Batista respondió a los comentarios que la tildaban de enchufada, o afecta al gobierno, por lo que aseguró que: "Lo que hago es trabajar para sobrevivir y ver por mi hijo".

Que increíble que digas eso @Norkys_batista te invito a recorrer varias zonas de caracas hospitales, supermercados, panaderías, farmacias ... a ver qué opinas ...! — Ciriaparr@ (@Ciriaparr1) 25 de octubre de 2018

No entiendo este vídeo de @Norkys_batista totalmente desfasada de la realidad venezolana. Bienvenida a Narnia...

pic.twitter.com/ghvirioMs3 — Tarotista José Iglesias (@Ji_Predicciones) 25 de octubre de 2018