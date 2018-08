El niño de 12 años que estudiará fisica biomédica

Un niño, de 12 años de edad, comenzará el 6 de agosto a estudiar una licenciatura en física biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió desde los nueve años varios diplomados y cursos de química analítica, bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica.

"Nunca dices ya no se puede, me voy a regresar a la primaria, si no te dejan, meterte por la ventana o por el techo… Hay muchas páginas de internet que te dan buena información, ejercicios, así yo he aprendido biología y cálculo. Mucho de lo que he aprendido lo he aprendido en internet", señaló a la Unidad de Difusión de la UNAM el joven, así lo reseñó Infobae.

El adolescente expresó su deseo de ayudar a otros menores de edad a cumplir sus objetivos. Igualmente, agradeció el apoyo de su familia por acompañarlos hacia las autoridades universitarias que le permitieron realizar el examen de admisión.

"Construir una mitocondria desde cero, identificar todos sus procesos, relacionarlos y poco a poco reconstruir esos procesos en la vida real, y hacer una pequeña población de mitocondrias, generar un medio en el que se puedan desarrollar. Podemos seguir con los demás organelos (las estructuras contenidas en el citoplasma de las células) hasta conseguir una célula completa y de ahí curar casi cualquier enfermedad", comentó.

La comunidad universitaria tendrá por primera vez un alumno de pregrado tan joven.

