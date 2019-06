Netflix revela trailer del documental sobre Bob Dylan firmado por Scorsese

Netflix dio a conocer el trailer de Rolling Thunder Revue, el documental firmado por Martin Scorsese sobre la mítica gira que Bob Dylan realizó a mediados de la década del 70.

Imágenes del recorrido que realizó por los Estados Unidos, una mezcla de ruta, shows y backstage son el material que arroja este adelanto de lo que será uno de los documentales más esperados de la plataforma que se estrena el próximo 12 de junio.

En el trailer se pueden ver hasta testimonios del propio Dylan en la actualidad. “La gira fue una catástrofe. No fue un éxito. No, si mides el éxito en términos de beneficios”, reflexiona el intérprete de “Blowin’ in the wind”, sobre esta experiencia que por momentos rozó lo hilarante. El cantante Joan Baez, quien participó del tour, también suma su voz.

Esta no es la primera vez que Scorsese se interesa en la carrera de Dylan. Sin ir más lejos, en 2005 estrenó No Direction Home, un trabajo presentado en dos partes, en donde efectuaba un exhaustivo repaso de la carrera de Dylan en la década del 60.

Junto a este estreno, se reeditará el álbum Rolling Thunder Revue, una compilado de 14 discos grabados durante la gira.