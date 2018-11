Netflix creará series animadas como Matilda y Willy Wonka

Netflix anunció esta semana que adaptará historias del célebre autor británico de cuentos infantiles Roald Dahl, como "Charlie y la fábrica de chocolate" y "Matilda".

La empresa de transmisión por streaming reveló que firmaron un acuerdo con Roald Dahl Story Co, que pertenece a la familia del novelista. Los otros títulos incluyen "The BFG", "The Twits" y "Charlie y el gran ascensor de cristal".

La plataforma prometió reunir a los equipos creativos, visuales y de guionistas de alta calidad para ampliar las historias con una programación de series animadas y especiales para todas las edades, que se podrán disfrutar en un entorno familiar.

Netflix busca permanecer fiel al espíritu y tono de Dahl, al mismo tiempo que construye un universo imaginativo de historias que traspasan las páginas de los libros, de acuerdo con un comunicado

"Nuestra misión, deliberadamente ambiciosa, es que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de conocer la magia y el mensaje positivo de las historias de Roald Dahl", expresó su viuda, Felicity Dahl.

"Esta asociación con Netflix marca un paso significativo para lograrlo, y es un capítulo increíble en la historia de The Roald Dahl Story Company. Sé que Roald estaría encantado", añadió.

La producción de estas nuevas ficciones comenzará en 2019.