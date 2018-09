Netflix confirmó que la tercera temporada de Daredevil se emitirá este año

Ted Sarandos, director ejecutivo de la empresa Netflix, confirmó este lunes que la nueva temporada de la serie Daredevil, el héroe ciego de Hell's Kitchen protagonizado por el actor Charlie Cox, llegará este año al servicio de transmisión de películas y series por Internet.

"A corto plazo, tenemos nuevas temporadas para la segunda mitad de este año. Vuelve Orange is the New Black, Ozark, Iron Fist, Daredevil, Narcos, la temporada final de House of Cards y la secuela de Making a Murderer", dijo Sarandos, así lo reseñó Comic Book.

Las imágenes del rodaje de la nueva historia del hombre sin miedo, que continúa el argumento de Matt Murdock luego de los sucesos de la serie coral The Defenders, revelaron que regresarán los personajes de temporadas pasadas.

La empresa Marvel hizo una publicación en las redes sociales en la que se observó una fotografía en la que la policía de Nueva York está buscando al justiciero y abogado ciego, cuyo paradero es desconocido.