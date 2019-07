Nella Rojas: La música latina es más que reguetón, merengue y bachata

Nella Rojas quería lanzar su primera producción discográfica por todo lo alto.

Y así lo hizo.

Literalmente.

Un vuelo comercial despegó de Madrid con dirección a Lisboa a las 8:00 am del 31 de mayo. A 10.000 pies de altura, la cantante venezolana se levantó de su asiento y, por los pasillos del Airbus A-321 de Iberia, comenzó a entonar “Volando”, tema del productor español, y también su mentor, Javier Limón, escrito para el avión A350 de la aerolínea. Con 180 pasajeros como público, la margariteña presentó Voy en medio de la estrategia de marketing “Talento a bordo”.

Luego de ese momento, no ha parado. Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias fueron las primeras ciudades que escucharon en vivo las 13 canciones que conforman el álbum, que fue compuesto en su totalidad por Limón y grabado entre Madrid, Nueva York y Boston. Un proceso que duró aproximadamente dos años y cuya idea se gestó en mensajes de Whatsapp. “Él compone canciones de la misma forma que respira. A cada rato está escribiendo y me enviaba la letra de las que creía eran para mí. Luego me mandaba una nota voz cantando con su guitarra y me daba libertad absoluta de jugar con la melodía, de adaptarla a mí”, cuenta la intérprete.

La canción que le da nombre al disco llegó cuando estaba recién mudada a Nueva York. Afirma que le leyó la mente: “Voy rumbo a la soledad/ Voy dejando todo atrás/ Voy caminando lento, pero soy paciente/ Voy despacio, pero voy de frente”.

“Era exactamente como me sentía en ese momento. A pesar de estar rodeada de mucha gente, irónicamente te puedes sentir solo estando en una ciudad como Nueva York. Es una soledad que uno necesita para conocerse a sí mismo, para emprender un proyecto. Le da el nombre porque es exactamente eso: ir hacia un lugar. En este caso, es algo con lo que he soñado toda mi vida y estoy trabajando para eso”, reconoce la cantante.

Cuenta con la participación del cuatrista Jorge Glem, miembro de la agrupación C4Trío, en “Volveré a mi tierra”. Un tema dirigido a la migración venezolana que, según datos de la ONU, alcanza más de cuatro millones de personas.

En 2011, Rojas salió del país. No lo hizo por la crisis que hoy vive el país: su meta era crecer profesionalmente en Berklee College of Music, donde estudió Composición y Performance. Sabía que Margarita le había quedado pequeña. “Volver se nos ha hecho difícil a todos, independientemente del motivo por el que hayas salido. Ya sea por tiempo, dinero o inseguridad, es cuesta arriba regresar y que es como un canto, un himno a eso”, explicó. “Volveré a mi tierra” está acompañada de un video en el que participan artistas venezolanos cono Ana María Simón, Erich Wildpret, Dayana Mendoza, Pastor Oviedo, Jean Paul Leroux, Linda Briceño, Joanna Hausmann, María Gabriela Farías y Penélope Sosa, entre muchos otros.

Las cuerdas de Glem también acompañan “Te dirán”, a dúo con Ilan Chester, quien fue su primera opción al momento de considerar a un venezolano para realizar una colaboración. Un cantante que siempre escuchó y admiró desde pequeña. Además, fue uno de los primeros en celebrar su interpretación de “La Negra Atilia”. A partir de un concierto de Nella Rojas, en Nueva York, surgió el vínculo. La voz para el tema se la envió el intérprete de “Eres una en un millón” desde la India. “Es una canción muy simple en cuanto a instrumentación. Es Jorge Glem, Ilan y yo nada más. Quería que fuera lo más desnudo posible para que se pudiera apreciar el arte”.

El disco está listo y el norte de Nella es claro: hacer música de calidad, un concepto que comparte con Javier Limón. Señala que los latinos no solo deberían ser representados por el reguetón, el merengue y la bachata. “Hay más que eso”, sentencia y agrega que su generación tiene la responsabilidad de hacerlo saber. Su estilo musical no lo pone dentro de alguna categoría, pero si tuviera que hacerlo indudablemente sería “world music”, por la convergencia de distintos géneros en las que devino su voz. Al final, presenta raíces venezolanas con influencias españolas.

Dentro de su futuro más inmediato, está el inicio de la gira por Estados Unidos en el que proyecta más de 20 fechas y cumplir la ilusión de llevar Voy a Latinoamérica y hace hincapié en Venezuela, Colombia, Panamá y México.

Espera, en algún momento, realizar colaboraciones con Juan Luis Guerra, Mayra Andrade y John Legend. Pero, sobre todo, mantenerse en las tarimas, porque es el lugar donde más le gusta estar