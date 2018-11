Nariman Battikha: Creo en Dios y en sus señales

Nariman Battikha proviene de una familia siria.

Sus padres migraron en búsqueda de una tierra que les diera la oportunidad de establecerse. Lo lograron en Venezuela. Escogieron la ciudad de Maturín, donde residen actualmente. Los negocios son su fuerte y Battikha quiso seguir por ese camino: decidió estudiar Economía en la Universidad Metropolitana y recibió una beca por su alto índice académico. Acaba de inscribir la tesis y para la próxima semana está pautada la defensa.

Su nombre es de origen egipcio y significa “el nombre de la fe”. Ferviente devota del cristianismo, dice que es una persona muy espiritual. “Creo en Dios y en sus señales. Los triunfos que he conseguido han sido porque Dios así lo ha querido”, dice la joven de 23 años de edad.

Desde pequeña quiso ser modelo, pero se enfocó en sus estudios. Al culminar el bachillerato, viajó a Estados Unidos por un año para aprender inglés. De vuelta, decidió inscribirse en el Sambil Model 2015. Aunque no obtuvo los resultados esperados, le sirvió como plataforma para llegar al Miss Venezuela.

En el concurso de belleza más importante del país portó la banda de Miss Portuguesa 2017 y quedó entre las primeras 10 finalistas. Esta fue la última edición en la que Osmel Sousa presidió la organización. “El Miss Venezuela fue un sueño hecho realidad. Compartí con gente muy preparada que ayudó en mi formación. Es una gran escuela”.

Nariman Battikha acaba de llegar de Santa Cruz, Bolivia, donde fue coronada como la nueva Reina Hispanoamericana 2018. “Como quedé en el top 10 del Miss Venezuela no me correspondía representar al país en este concurso. Pero Osmel se comunicó conmigo y me ofreció esta maravillosa oportunidad”.

La competición reunió a 30 participantes del continente, además de las representantes de Filipinas, Portugal y Europa hispana. Venezuela es el país que más coronas ha alcanzado en el certamen: 7 reinas y 5 virreinas. En 2010 se logró por segunda vez en la historia del concurso un back to back de venezolanas entre Adriana Visani y Caroline Medina.

Battikha se sorprendió por el apoyo del auditorio durante la ceremonia del sábado. Los venezolanos residentes en Bolivia decidieron acercarse para vitorearla. Además de la barra, su presentación destacó por la elegancia y la elocuencia.

Tanto la Organización Miss Venezuela como Osmel Sousa la felicitaron por su triunfo. “Cuando una venezolana viaja para representar al país, es irrelevante de qué organización viene, lo importante es ganar y dejar nuestro nombre bien en alto. Esa felicidad nos embarga a todos”.

Sobre las acusaciones que han salido a la luz en torno a los vínculos de Osmel Sousa con empresarios señalados por lavado de dinero y hasta con una red de prostitución en la organización, Battikha comenta que durante su paso por la quinta siempre mantuvo un trato respetuoso y nunca recibió ninguna oferta indecente.

Dentro de 15 días la modelo viajará a Polonia para concursar en el Miss Supranational, uno de los 5 certámenes internacionales más importantes. “Los venezolanos somos guerreros resilientes y eso es lo que yo le enseño al mundo”.