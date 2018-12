El narcisismo toca a la puerta como una figura aterradora

Una escritora (Sandy Siquier) pasa por ese momento espantoso que muchos autores han enfrentado: el bloqueo imaginativo. Mientras intenta redactar un buen texto, llegan a su casa extraños paquetes con partes de un cuerpo humano. Writer’s block, dirigido por el venezolano Alex Méndez Giner, retrata el narcisismo del artista y los miedos que pueden surgir en medio del acto creativo.

El cortometraje, cuya realización le tomó a Méndez un año, ganó el Premio al Mejor Cortometraje de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Autor, que se realizó en la ciudad de Guadalajara, México, del 16 al 21 de noviembre.

“Este galardón para mí es una gran alegría. Quizás es una confirmación de que lo que he venido haciendo tiene un espacio. Porque tal vez lo más difícil de ser cineasta es encontrar lugares para mostrar el trabajo. En el caso de los cortometrajes, siempre se depende de los festivales. El universo del cine se ha expandido tanto y hay tantos cortos que es complejo encontrar sitios para exhibir”, señala Méndez desde Syracuse, Nueva York, donde vive desde el año 2012.

En 2011, el director caraqueño ganó el Premio del Público con el cortometraje Centripetal en la 14º edición del Festival Internacional de Cine de Shangai. “El de Shangai es el galardón más importante que he obtenido en mi carrera”, afirma.

La idea de Writer’s block, que tiene una duración de nueve minutos, se le ocurrió hace ocho años. Cuando iba a cursar la maestría en Guion Cinematográfico en la Universidad Autónoma de Barcelona, presentó esa historia para ser admitido. Luego se le dio la oportunidad de realizar un proyecto con un solo personaje gracias al apoyo de Syracuse University y Whiskey Films, así que decidió materializar el filme.

“Writer’s block parece una película de terror. El tema es un poco macabro. Pero no se trata de terror, sino de cómo el artista, dentro de su narcisismo, crea pedazos de sí mismo. Es como si algo dentro de ti te persiguiera”, explica el director de 43 años de edad, que imparte clases de Producción, Cinematografía y Guion en Syracuse University, donde hizo en 1999 el Master of Fine Arts. El pregrado lo estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, de donde egresó como comunicador social en 1998.

Writer’s block es el noveno cortometraje de Méndez. Los anteriores, además de Centripetal, son The Book of Judith (2015), It Rains (2007), On the Back of the Whale(2007), Cervical Song (2005), Seawash (2001), Seamstress (2001) y Rehearsal (2000).

Espera realizar pronto un largometraje sobre las relaciones familiares, que no tiene título todavía. Considera que ha preferido dominar muy bien el universo del corto para hacer una película. “Soy un director que ha progresado lentamente. Sin embargo, después de haber hecho nueve cortos y de haber sido director de comerciales, tengo fija la idea del largo”, dice. Actualmente culmina la posproducción de un ensayo cinematográfico sobre el proceso de su propia experiencia como inmigrante.

De Venezuela se fue en 2012 porque fue contratado como docente e investigador en Syracuse University. También pesaron en la decisión de su partida los problemas económicos y sociales que aquejan al país. En algún momento le gustaría volver, en especial para poder impartir clases a estudiantes venezolanos.