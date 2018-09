La Nadia María: Yo dudo mucho de mis decisiones

Nadia María Moncallo llegó a la comedia por casualidad. Su historia no es la de la típica actriz que desde pequeña era chistosa y con los años triunfó. Ni siquiera estudió artes escénicas o alguna carrera relacionada. Se graduó de relacionista industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y su primer empleo fue en el área de Recursos Humanos de IBM. A pesar de que el ambiente laboral le gustaba, había algo que la hacía infeliz. Creyó que la razón era el sueldo, así que se fue a Laboratorios Abbott, donde el pago se multiplicó por cuatro. Pero comprobó que el salario no era la causa de su desazón.

Mientras buscaba actividades que alegraran su existencia, se sumó al voluntariado de Doctor Yaso y allí se dio cuenta de que pertenecía al mundo de las tablas. Después la llamaron de Improvisto y le dijeron que debía estar a tiempo completo en la agrupación, así que tuvo que dejar su empleo. “Hice mi carta de renuncia y la guardé para hablar con mi jefe. Cuando llegué a la reunión con ella, me dijo que había una reestructuración y que mi cargo iba a desaparecer. Me tenían que botar. Siempre voy a agradecer que haya sido así, porque yo dudo mucho de mis decisiones y pensaba que la de abandonar la oficina me perseguiría hasta la muerte”, recuerda entre risas.

Ya han pasado 10 años desde que comenzó su carrera. La comediante, locutora y profesora de Improvisación ha tenido un éxito rotundo con su stand up Check, que ha llevado a escenarios de Costa Rica, Miami y República Dominicana. Y quiere seguir con su crecimiento: hoy se va a Australia para participar en el Hispanic Comedy Festival 2018 que se celebrará del 23 al 29 de septiembre. Allí compartirá la escena con el argentino Fernando Sanjiao, el chileno Fabrizio Copano y los colombianos Antonio Sanint y Alejandro Riaño. “Verme en estos momentos y en este contexto, con la posibilidad de visitar otro continente al lado de un montón de duros de la comedia es algo que me esperaba por lo constante que soy, pero jamás imaginé que iba a ser tan pronto”, señala la actriz de 36 años de edad, que llegó al espectáculo luego de que Bobby Comedia, que estuvo en la edición pasada del festival, le propusiera junto a otros humoristas que enviaran videos al casting.

Reconoce que es un festival exigente al que llevará sus chistes más sólidos: “El show de Check me ayudó muchísimo para discernir qué decir y qué no. Mi material es bastante universal, así que quizás no hablaré tipo ‘mira tú, mi pana’. Quiero que sea para todo el mundo. Sin embargo, sí tengo guardado un poco de rutina criolla, porque la esencia del festival exige humor en tu idioma. Pensé que como hay muchos venezolanos en Australia puedo llevarles algo sobre motorizados, por ejemplo”.

Después del festival, la comediante no regresará a Venezuela, al menos por ahora. Primero visitará a su familia en Estados Unidos y en noviembre se asentará en México. Allá se encuentra su productora, Decomedia, y aunque confiesa que llegará a trabajar como “cualquier mortal”, espera realizar 2 especiales de 50 minutos o una hora para la plataforma digital Netflix. “Creo que viajar a Australia me tiene que abrir un montón de puertas porque voy a conocer a mucha gente de otros países latinos. Mi proyección más inmediata es el especial de Netflix para que Latinoamérica me conozca y después nos vamos a la comedia en inglés, que es un pelín a largo plazo”, afirma.

En México hay varios comediantes venezolanos, entre ellos José Rafael Guzmán y Nanutria. La actriz señala que serán competencia para ella, pero la misma que tuvo en Venezuela. La que podría ser más dura, dice, es la mexicana. “¿Cómo le entras a esa ciudad, cómo comenzar a observar día a día? Desde cero, como lo hice aquí, pero en México”.

Le costó mucho tomar la decisión de irse de Venezuela, un país en el que logró vivir de la improvisación y donde nació uno de los maestros que más admira, Emilio Lovera. Contó con un público que considera uno de los más nobles y receptivos. Pero siente que es el momento de convertirse en una humorista para el mundo, un sueño que se combina con la necesidad de sobrevivir. “En Venezuela dejo mi experiencia, millones de recuerdos y toda mi vida. Los afectos ya no están acá. Casi todo mi núcleo se ha ido. No tengo familia, mis mejores amigos están fuera”.

—¿Cree que habrá una Venezuela a la que pueda regresar?

—Quiero creerlo con todo mi corazón. Pero estoy en el momento más pesimista de mi vida. Debo ser absolutamente honesta. Me cuesta ver la luz al final del túnel. Sin embargo, quisiera que fuera así porque el primer chicharrón voy a ser yo.

Censura radial. La Nadia María señaló que fue muy madura para asumir que Venezuela es un país que censura gravemente a la radio y a cualquier medio de comunicación, así que considera que es mejor tener un pequeño espacio para expresarse de manera sensata que retirarse y callarse. “Tenemos que aprender a hacer radio, prensa, todo lo que haya que hacer bajo la lupa de la censura. Cada quien llega hasta donde soporta. En mi caso, creo que el momento más difícil que pude vivir la censura en la radio coincidió con mi salida del país. Ya me estaba asfixiando, lo que quizás a mediano plazo me iba a obligar a retirarme”.