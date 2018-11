Nacho respondió a las acusaciones de Angie Pérez

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como "Nacho", se pronunció ante las acusaciones realizadas en su contra por parte de la periodista Angie Pérez, quien lo criticó por presentarse en actos del gobierno. Esta nueva polémica encabezada por Pérez ocurrió este sábado mediante Instagram.

Nacho explicó que para el año 2007 en Venezuela aún existía diversidad política, por lo que los artistas podían realizar presentaciones en “tarimas del oficialismo y de la oposición”, porque la figura del artista representa entretenimiento y no apoyo.

“Seudo periodista lo que tenemos lo hemos trabajado dignamente, no puedes juzgar a los músicos venezolanos que no tienen carrera internacional porque hacen presentaciones dentro de Venezuela ¿Qué pretendes que no trabajen, qué no cobren, que se mueran de hambre o se retiren? Eres una persona frustrada con ganas de reconocimiento sin importar a quién te lleves por delante, por eso eres una mala persona y no alcanzaras el éxito jamás”, dijo Nacho en un video publicado en Instagram.

La polémica en redes sociales inició cuando la periodista publicó una foto en la red social sobre los honorarios que cobra Guaco por presentación, en el cual aseguró que la tarifa solo puede ser pagada por alguna persona “enchufada con el gobierno”.

“Tu desespero por ser alguien en la vida se te está saliendo de las manos, tómatelo con calma”, respondió Nacho en la publicación de Angie Pérez sobre Guaco, por lo que ella lo atacó.

Pérez también causó controversia en redes sociales cuando acusó la semana pasada a la actriz venezolana Norkys Batista de ser “enchufada”, a lo que la modelo respondió con insultos.

Foto: Captura

Foto: Captura