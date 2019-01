Nacho negó su participación para la marcha del 23 de enero

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como "Nacho", se pronunció este martes ante las protestas convocadas para el 23 de enero, en las que negó su participación.

Un usuario le preguntó en Instagram a "Nacho" si sería capaz de asistir a la marcha convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, a lo que respondió irónicamente que no.

"¿Para que me tomen fotos y videos y digan que quiero figurar y que mandé a que me grabaran? ¿O para que digan que fui a hacer un show? Lo siento, no más", apuntó en el comentario.

Agregó que la experiencia le permitió entender que debe darle prioridad a su vida. "Ya pasé por todo lo que tuve que pasar para entender que es mi vida la que tengo que vivir".

Posteriormente, Mendoza concluyó con que desea que se logren los objetivos. "De todas maneras, deseo que todo salga bien y que se logren los objetivos necesarios para ver a mi país florecer", terminó.