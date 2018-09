Nacho: Mientras tanto a mí me toca viajar con este pasaporte

Miguel Ignacio Mendoza, cantante venezolano conocido como Nacho, indicó este jueves que le toca viajar con el pasaporte estadounidense, pues no pudo renovar el documento venezolano

“Mientras tanto a mí me toca viajar con este pasaporte, pero que cada quien haga lo que quiera verdad”, dijo Nacho en un historia de Instagram.

En octubre del año pasado Nacho informó que no pudo renovar su pasaporte venezolano. “Si pueden avísenle al infame personaje del gobierno que contrala identidad de los venezolanos, en el Saime (Juan Carlos Dugarte), que lo que lo que no me dio Venezuela me lo dio Estados Unidos”, dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

En los últimos, el Saime publicó videos de varios artistas venezolanos en los que expresaron su conformidad con el proceso en la entrega de los documentos.