Nacho llegó a Venezuela

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, confirmó este jueves que llegó a Venezuela. El artista publicó varios videos en Instagram para anunciar su llegada al país.

Indicó que viajó en avión privado porque tiene la posibilidad de hacerlo, "por su trabajo y esfuerzo". Añadió que si hubiese viajado a Venezuela en un vuelo comercial lo hubiesen señalado de “mandar a grabar todo” durante su arribo.

“El que ha trabajado todo lo que tiene no le debe temer a la justicia, porque si no ha delinquido no tiene que temer. Por eso yo no temo y estoy aquí, en mi país”, dijo Nacho en un Instagram Stories.

El cantante venezolano afirmó el pasado 17 de diciembre que volvería al país para “levantar a Venezuela” y que aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo.