Músicos venezolanos quieren ganar en el frío desierto de Las Vegas

Pablo Dagnino cuenta que el lunes en la noche fue una locura en Las Vegas. No habla de excesos ni fiestas casi interminables que suelen asociarse con la ciudad del juego, en cuyos casinos nunca se sabe si es de noche o de día, mientras sus calles invitan a todo tipo de placeres.

No. El cantante de la banda Los Píxel se refiere al paseo que dieron por el famoso bulevar, ese en el que se encuentran los más estrambóticos y pintorescos hoteles, con sus medallas como nominados al Latin Grammy. “Varias personas se pararon a felicitarnos, se acercaban al vernos las medallas puestas”, indica el vocalista de la agrupación que compite como Mejor Álbum de Rock por Ahora lo sabes todo.

Tito Fierro, el guitarrista, afirma: “Creo que tenemos un buen trabajo, que puede dar la talla para ganar. Los otros son grandes discos, pero el nuestro es el que tiene más energía de rock”.

La noticia le dio notoriedad mediática a un grupo que tenía siete años sin estrenar disco. Sin duda, un gran acierto en este momento que su nombre figure entre los competidores.

La ceremonia de los premios Latin Grammy se realizará mañana jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una ceremonia que será transmitida por TNT a partir de las 7:30 pm. Previamente se entregarán algunos reconocimientos en una gala no televisada.

Claudia Prieto llegó a Las Vegas ayer en la mañana. Tenía previsto viajar mucho antes, pero perdió el vuelo. Mientras se dirige al hotel MGM, comenta: “Estos premios siempre han sido un sueño para mí desde que estaba pequeña. Estar acá es haber ganado. Solo competir con Jorge Drexler, que es un gran ídolo para mí, es una victoria. Si recibo el premio, sería una credencial para más éxitos. Ojalá pase; pero si no ocurre, quedan muchos más años para participar”. La cantante, nacida en Maracaibo en 1995, figura en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor; es en esta última por su disco Compositores, que compite con Salvadidas de hielo de Drexler.

Ulises Hadjis preparaba ayer su viaje a Las Vegas, adonde tiene previsto llegar hoy. En 2007 fue uno de los ganadores de la estatuilla por ser uno de los ingenieros de Cómo se llega a Belén, de Voz Veis, premiado como Mejor Álbum de Música para Niños.

Esta vez opta nuevamente al gramófono por ser uno de los productores de Siguiente, de El David Aguilar, nominado a Álbum del Año. “Con David he escrito canciones y producido bastante. Somos una dupla creativa interesante. Él sabía que ‘Polvo de corazón’ era mi canción favorita y por eso la produje”.

Agrega: “Siempre es bueno ganar un Latin Grammy. Cuando obtuve uno como ingeniero, un rol que poco tiene que ver con mi carrera musical, me abrió muchas puertas. Si gana David, puede ocurrir lo mismo. Aunque también tengo que decir que los premios de música no tienen la misma repercusión de los galardones de literatura o cine. No sé la razón, pero no están tan arraigados en el imaginario del público. No es como el deporte, por ejemplo, que la gente recuerda quien ganó el Guante de Oro o el Cy Young”.

El avión en el que viajó María Rivas llegó a Las Vegas ayer en la tarde. Apenas se baja, contesta la llamada. “Esto me cambió la vida. Me acordé de la época de ‘El manduco’ porque ha sido como un segundo debut. No he dejado de dar entrevistas, visitas a medios. Ha sido muy interesante este resurgir”, asegura la cantante nominada a Mejor Álbum Tropical Tradicional por Motivos.

Se le siente genuinamente emocionada. Responde con amabilidad, y está atenta a las preguntas, a pesar de que tiene que cambiarse en el hotel para cumplir con varios compromisos relacionados con los premios.

Ellos son algunos de los venezolanos nominados que hablaron con El Nacional durante o antes de su llegada a Las Vegas. La lista de connacionales que optan a un gramófono la completan Linda Briceño, Miguel Siso, Daniel Calveti, Gustavo Guerrero, Masa y Juan Carlos Luces.

Algunos son nombres reconocidos por el público. Briceño, por ejemplo, ya estuvo nominada hace cuatro años como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por el disco Tiempo. En 2018 figura en la categoría de Productor del Año por su trabajo en el sencillo “11” y el disco Segundo piso de MV Caldera. Gustavo Guerrero ha estado con Lafourcade en varios escenarios como guitarrista y director de banda. Otros son menos conocidos, como Juan Carlos Luces, coautor, junto con Víctor Manuelle, de “Quiero tiempo” en competencia por la Mejor Canción Tropical. Lo interpretan Víctor Manuelle y Juan Luis Guerra.

Solo queda esperar qué ocurrirá en Las Vegas, una ciudad levantada en medio de un extenso y frío de desierto que deslumbra por sus luminosos y altos edificios que diariamente atraen a miles de personas que se entregan a la vida en sus casinos, que están por doquier. De hecho, en el aeropuerto lo primero que el pasajero encuentra al bajar del avión son decenas de máquinas. La tentación da la bienvenida.

Latin Grammy

TNT

Jueves 15 de noviembre

Alfombra roja: 7:30 pm

Ceremonia: 9:30 pm