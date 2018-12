La música no se detuvo a pesar de la adversidad de estos tiempos

Es imposible detener la música. No importa el tamaño de la adversidad, siempre habrá en algún rincón quien practique una escala, escriba en un papel y cante sobre lo vivido. Una vez creada la obra, el objetivo será la exposición, que en Venezuela es cada vez más espinosa por la tragedia política, económica y social; no obstante, no solo los artistas, sino también gestores culturales, productores y distintas empresas han fortalecido las alianzas para fraguar proyectos en medio del vendaval que amenaza con acabar con todo lo que todavía permanece en pie.

Los periodistas especializados en música Yubirí Arráiz Pinto, Gregorio Montiel Cupello y Juan Carlos Ballesta realizan un balance de la actividad en 2018, un año que si bien se caracterizó por la hiperinflación, la diáspora de músicos y personal técnico, tuvo una oferta cultural de la que el público estuvo muy pendiente.

Venezolanos en el Latin Grammy. Si bien en 2018 nuevamente los Latin Grammy tuvieron buena parte del foco en J Balvin, quien fue el más nominado en el certamen realizado en noviembre –aunque ganó solo una de las ocho categorías por las que optaba–, en aquellos apartados que no suelen ser transmitidos por televisión hubo venezolanos que recibieron sus gramófonos. Una de las sorpresas fue Linda Briceño, quien obtuvo el reconocimiento como Productor del Año. El cuatrista Miguel Siso consiguió el premio al Mejor Álbum Instrumental por su disco Identidad. “Venezuela en los últimos años ha dado de qué hablar en una importante competencia internacional como es el Latin Grammy y cada vez se hace sentir más. Siso hizo a un lado a verdaderos pesos pesados del jazz internacional como Hermeto Pascoal y Airto Moreira, además de poner a nuestro instrumento nacional por excelencia en un plano protagónico en ese contexto. Por otro lado, Linda Briceño se convirtió en la primera mujer en recibir el galardón de Productor del Año”, afirma el periodista Gregorio Montiel Cupello.

Grau al Grammy. Por segunda vez, el venezolano Gonzalo Grau es nominado al premio Grammy, que se entregará en febrero de 2019. Esta vez compite en la categoría Mejor Arreglo, Instrumentos y Vocales por el tema “Niña”. “Su nominación es en una categoría muy especializada y de alto nivel, y ocurrió por un tema basado en el poema homónimo de Octavio Paz incluido en Dreamers, colaboración entre la jazzista mexicana Magos Herrera, y el cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider”, recuerda Yubirí Arráiz Pinto.

Festival Nuevas Bandas 2018. Anakena fue la agrupación ganadora este año del certamen que reúne a las bandas noveles de la movida rockera venezolana. Si bien la decisión del jurado fue controversial, pues el grupo tiene en su repertorio una bachata, lo más destacable es que el festival se haya montado en un momento tan adverso en lo concerniente a conseguir locaciones, patrocinadores y demás elementos para realizar un trabajo de las proporciones que suele realizar la Fundación Nuevas Bandas y que es tradición en la cultura pop del país. “Cuando muchos festivales musicales periódicos se han dejado de hacer, y cuando el año pasado ya era complicado realizarlo y se produjo, este año una vez más el Festival Nuevas Bandas pudo concretarse, y en grande, con conversatorios, charlas, conferencias, bautizos de libros, música en vivo con bandas en competencia y otras más como invitadas. Además, hubo visitantes internacionales, homenajes, fiestas, bebidas, talleres y venta de discos”, detalla Gregorio Montiel Cupello.

Premios Pepsi Music 2018. Estos galardones se han convertido en una referencia para la menguada industria local, que carece de opciones de espectáculos masivos. En esta edición fueron premiados cantantes y grupos como Akapellah, Jonathan Moly, Gran Coquivacoa, Guaco, Caramelos de Cianuro, Desorden Público, Edward Ramírez y Rafa Pino, La Melodía Perfecta y Corina Smith. “Celebro la realización de los Pepsi Music, que sortearon también todas las dificultades y la diáspora de músicos, productores, locutores y miembros de la Academia Pepsi”, asevera Juan Carlos Ballesta, editor de la revista Ladosis.

Gerry Weil en Europa. En octubre, más de 3.000 reproducciones tuvo el video en Instagram en el que el pianista Gerry Weil se muestra conmovido por regresar a Austria, su tierra natal. La visita formó parte de una serie de presentaciones que el compositor realizó este año en Europa, que incluyó Viena, donde se presentó como parte del periplo. “La mejor medicina en momentos de crisis es la máxima creatividad. El continuo gesto de amor en busca de la excelencia”, dijo el músico, que en agosto cumplió 79 años de edad, en entrevista a El Nacional.

