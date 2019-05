Museo Nacional de Río requiere fondos para seguir trabajos de restauración

El Museo Nacional de Río necesita "urgentemente" fondos para continuar la restauración tras el incendio. El edificio de la institución se quemó en septiembre del año pasado. En una conferencia de prensa su director, Alexander Kellner, presentó las piezas de la colección egipcia que lograron recuperar recientemente y pidió apoyo económico para continuar labores.

Kellner afirmó que la institución necesita más apoyo financiero del gobierno para continuar rescatando su valioso acervo de los escombros. "Hoy cabe un mensaje de alerta para el Ministerio de Educación. Sin el MEC no habrá otro Museo Nacional", afirmó a periodistas al presentar al público 27 piezas de la colección egipcia que escaparon del fuego.

"Necesitamos un millón de reales (cerca de 250.000 dólares) urgentemente para respirar", detalló. "Esperamos conseguir ese contacto directo con el ministro. O que nos visite. O que vayamos nosotros para mostrarle lo que estamos haciendo (...). La sociedad brasileña está huérfana del Museo Nacional y este gobierno tiene una oportunidad de oro de devolvérselo", agregó.

Contactado, el Ministerio de Educación afirmó que la adjudicación de recursos para el Museo compete a la institución de la cual este depende, que es la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuyo rector fue recibido por las autoridades del Ministerio a fines de abril. Poco después del incendio, ocurrido el 2 de septiembre pasado, el Ministerio de Educación -bajo el gobierno del ex Presidente Michel Temer- liberó 10 millones de reales para los trabajos de emergencia que permitieron preservar la estructura del edificio de tres pisos.

Pero, de acuerdo con la dirección, el Museo no recibió fondos públicos adicionales para financiar el arduo trabajo de arqueólogos, antropólogos y otros científicos -que desde hace meses hurgan entre los escombros- gracias a los cuales se han podido rescatar 2.700 objetos hasta ahora. "Enfrentamos dificultades en el día a día de la institución: profesores no tienen dónde trabajar, no tenemos dónde poner algunos materiales que rescatamos, no es posible ponerlos en el suelo", afirmó el director del considerado museo de historia natural más grande de América Latina.

Una investigación policial presentada en abril descartó que se tratara de un incendio intencional, y apuntó que el fuego comenzó en un dispositivo de aire acondicionado y se propagó rápidamente por falta de infraestructura contra siniestros, lo que desató críticas contra las autoridades.

De las 2.700 piezas recuperadas, 200 forman parte de la colección egipcia y 27 fueron presentadas el martes, entre ellas amuletos que estaban en un sarcófago. El sarcófago, un regalo ofrecido al emperador Pedro II durante un viaje a Egipto en el siglo XIX, ardió durante el siniestro. Nunca fue abierto, pero una ecografía hecha en 2005 permitió identificar la presencia de objetos que terminaron siendo recuperados tras el desastre.