El Museo de los Grammy presenta una exposición sobre los Backstreet Boys

Los Backstreet Boys, la boy band más exitosa de la historia, con más de 130 millones de discos vendidos, son los protagonistas de una nueva exposición que organiza el Museo de los Grammy desde este miércoles hasta el 2 de septiembre en conmemoración de los más de 25 años de carrera del grupo.

La muestra, conocida como Backstreet Boys: The Experience, se apoya especialmente en artículos personales proporcionados por los miembros de la formación (incluidas imágenes y ropa de su infancia) y en decenas de objetos y piezas artísticas facilitados por los fans del grupo en todo el mundo.

La moda juega un papel importante en la exposición, como demuestra la inclusión de los vistosos modelos que lucieron los Backstreet Boys en el videoclip de la canción “Quit Playing Games (With My Heart)”, así como algunos por los que apostaron en las giras Unbreakable y Black and Blue tours.

Además, la exposición incluye una cabina donde los asistentes pueden enviar sus confesiones más personales a los integrantes de la banda e incluso pueden cantar y bailar con ellos gracias a un holograma. “Llevábamos dándole vueltas a esta idea desde hace un par de años, pero ha sido en los últimos seis u ocho meses cuando empezamos a darle forma”, explicó Nicholas Vega, encargado de la exposición. “Ver su nivel de implicación con sus fans fue algo decisivo y es lo que nos empujó a crear esta muestra de esta manera”, agregó.

El club oficial de fans del grupo ha contribuido a la causa de forma decisiva y envió más de 1.000 fotografías al museo en apenas 7 días procedentes de 35 países diferentes. Muchas de esas fotos ahora han acabado en una de las paredes de la galería, de unos 15 metros. “Desde su formación en Orlando a comienzos de la década de 1990, hicieron la promesa de que estarían siempre cerca de sus fans. Y han mantenido su palabra. Esta exposición es una carta de agradecimiento de la banda hacia ellos”, señaló Vega.

Los Backstreet Boys siguen estando de moda y este mismo año lanzaron su décimo álbum de estudio, DNA, que debutó con el número uno de ventas en Estados Unidos. El sencillo “Don't Go Breaking My Heart” logró la nominación a los Grammy como Mejor Actuación Pop de un Dúo o Grupo. “Nuestro nuevo álbum DNA es realmente el futuro hacia donde vamos. Porque mucha gente tiene esos recuerdos y esa nostalgia de los años noventa, pero esta nueva música es un nuevo tiempo. Estamos en un buen momento en nuestras vidas. Somos padres, nos sentimos cómodos con lo que somos y eso se traslada al disco canción a canción”, dijo recientemente Brian, uno de los cinco Backstreet Boys. “Hay un futuro para nosotros. No somos 'algo que fue': somos 'algo que todavía será”, defendió.