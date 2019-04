Murió el escritor Francisco Massiani

El escritor Francisco Massiani, Premio Nacional de Literatura en 2012, falleció este lunes a la edad de 74 años. Mañana habría cumplido 75.

También dibujante, es el autor de Piedra de mar, uno de los clásicos de la literatura venezolana. Entre sus obras destacan Fiesta de campo, Rebate o la vida siempre como en un comienzo y Los tres mandamientos de Misterioso Senegal, así como los cuentos Las primeras hojas de la noche y El llanero solitario tiene la cabeza pelada como un cepillo de dientes.

Cuando ganó el Premio Nacional de Literatura no se contentó por el galardón en sí, sino por las visitas que recibiría en la casa de reposo donde pasaba sus días en La Guaira. “A mí, que no tengo en la cartera absolutamente nada, nada de nada, me van a dar un premio de 20.000 bolívares y luego una renta mensual de 2.500 bolívares más. ¡Imagínate! Soy rico. ¡Qué dicha, así puedo invitar a los amigos a tomarse unos whiskys! Quizá también vaya para la playa, porque tengo años que no voy y me hace falta”, dijo el escritor, un amante del mar desde que lo descubrió cuando apenas era un niño.