Murió la diva de la moda Gloria Vanderbilt

Un cáncer de estómago acabó este lunes con la vida de la actriz, escritora, pintora y diseñadora Gloria Vanderbilt. La noticia la dio a conocer su hijo, el reconocido periodista de la caneda CNN, Anderson Cooper.

A través de un comunicado, Cooper expresó: “Era una mujer extraordinaria, que amaba la vida y la vivía en sus propios términos…Tenía 95 años, pero pregúntale a alguien cercano, y les dirían que era la persona más joven que conocían, la más genial y la más moderna”.

Nieta de Cornelius Vanderbilt, el millonario que se encargó de extender el ferrocarril por todo Estados Unidos, la heredera se hizo célebre por diseñar la primera colección de blue jeans, que en su punto máximo, en 1980, generaba más de 200 millones de dólares en ventas.

Vanderbilt tuvo una vida accidentada en el ámbito amoroso. Se casó por primera vez a los 17 años, razón por la cual fue desheredada. Tuvo cuatro matrimonios y tres divorcios, y entre sus relaciones, se cuenta a Gordon Parks, fotógrafo y director de películas; también a Marlon Brando y Frank Sinatra, como reseñó en un artículo USA Today.

Junto a su hijo, escribió el libro The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son on Life, Loss and Love, obra que alcanzó el cuarto puesto en la lista de los libros más vendidos de USA Today en 2016.

El documental de HBO Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt and Anderson Cooper, disponible en Netflix, cuenta la historia de la familia y recuerda los momentos más controversiales que protagonizaron.