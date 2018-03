El mundo lamenta la muerte del maestro José Antonio Abreu

Los venezolanos lamentaron este sábado la muerte del fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas, José Antonio Abreu.

A través de Twitter, cientos de usuarios expresaron sus condolencias, así como la admiración por la trayectoria y labor del músico venezolano, que falleció a los 78 años de edad.

Músicos, periodistas, amigos, familiares y diferentes personalidades reconocieron la obra y la huella que dejó Abreu dentro del Sistema de Orquestas de Venezuela.

"El mejor tributo que se le puede rendir al maestro José Antonio Abreu es luchando, soñando, tocando y haciendo música con mística para cuidar el legado que tanto enorgullece y enaltece al talento venezolano. Mi más sentido pésame para sus hermanos y la gran familia de El Sistema", escribió un usuario.

El caricaturista Edo Ilustrado compartió en su Twitter el dibujo que realizó en homenaje al maestro de Orquestas. "El Maestro Abreu hace 40 años (recalco: 40 años. No 20 ni 10) comenzó lo que parecía una utopía y se convirtió en uno de nuestros orgullos", fue parte del escrito que acompaña la imagen.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.



With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm