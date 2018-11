Monica Lewinsky reveló qué hizo para atraer sexualmente a Bill Clinton

Monica Lewinsky reveló como hizo para atraer la atención de Bill Clinton, quien para ese entonces era presidente de los Estados Unidos de América, reseñó Infobae.

Lewinsky, de 45 años de edad, relató como fue el primer encuentro con Clinton, el 14 de noviembre de 1995, en una fiesta sorpresa para un miembro del equipo del ex presidente en la sede de gobierno en Washington DC.

"Recuerdo que me hizo una pregunta ¿Dónde fui a la universidad? Cosas así. No creo que en ese momento de mi vida mi corazón haya latido tan rápido. Le dije: estoy enamorada de ti. Y él se echó a reír, sonrió y me preguntó si quería ir a la oficina de atrás. Y lo hice", dijo la ex becaria.

Lewinsky también expuso cómo fueron sus encuentros sexuales con Clinton y desmintió que alguno hubiera sido en el Salón Oval. "Tenía una oficina personal privada. Ahí es donde tuvo lugar cada encuentro íntimo. Nada sucedió dentro de la Oficina Oval", dijo.

El affair entre Bill Clinton y Monica Lewinsky estalló en enero de 1998, cuando una amiga de la joven becaria presentó unas grabaciones al FBI en el que se relataban los encuentros sexuales entre ambos. El escándalo se hizo público y el presidente norteamericano fue sometido a un juicio político por perjurio y luego fue exonerado.

Con información de Infobae