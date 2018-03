Mónica Fernández defendió a la presentadora de Globovisión

Yo había observado que muchos venezolanos se creen dioses, poco humanos casi perfectos. Pero en los niveles de ofensa,burla y agresión de hoy contra una periodista de Globovisión (no sabía quién era, hasta hoy) ante su claro error frente a la cámara y en un tema sensible como la partida del Maestro Abreu. . Y es que a todos les pareció, inclusive gente reconocida y de trayectoria en los medios, que criticarla y juzgarla lapidariamente era lo más adecuado. Lejos de permitirle ver si más adelante adquiere más soltura, si logra más capacidad de improvisación o en todo caso por lo menos pensar que estaba pasando del otro lado de la pantalla, o su condición personal para el momento. Se puso nerviosa. Se confundió. Se equivocó. Humano pues!!!!! Estar frente a una cámara en vivo no es fácil. Por más estudios que tengas cualquier cosa puede suceder, distraerte, o confundirte, solo la experiencia, la trayectoria y hasta las horas de equivocaciones son lo que te permitirán crecer y convertirte en el mejor. Y aún así puedes equivocarte. De allí a lo que he leído VÁLGAME DIOS!!!! Ahora todos son perfectos? Impolutos? Ahoraaaaaa me dicen que todos improvisan y ninguno usa telepronter (telepromter) en sus programas y hasta en los chistes, aquí y en la china, un poco de por favor. Adele una de las mejores cantantes del mundo, en opinión además de una sorda musical, se equivocó en vivo en los GRAMMYs ante millones de millones de personas y simplemente dijo “lo siento me equivoque debo empezar de nuevo” Si uno se pone a resumir los gazapos, errores de coherencia gramatical, de conjugación, de vocalización, de dicción, de pronunciación, de actitud corporal, y etc etc que uno ve en los medios, créanme que ninguno pasaría la prueba. Tengo años, años, formando gente para la oratoria, para la improvisación, para el discurso, y por eso sé que podemos equivocarnos. Toca aprender del error y seguir practicando para que cada palabra dicha sea la magia de la comunicación y no de la equivocación. No seamos implacables con todo, seamos compasivos y pensemos que nos puede pasar. Cómo te gustaría ser tratado si eso te sucede a ti? Allí encontrarás la respuesta de cómo tratar a otro #DraMo

