Modelo sueca comió seis kilos de Nutella para engordar sus glúteos

Natasha Crown, una modelo sueca de 24 años, se alimentó con una dieta alta en calorías con el fin de hacer crecer sus glúteos. La modelo basó su alimentación en pizza, pasta y seis kilos de Nutella al mes, además, helados de chocolate y grandes comidas para engordar.

"Definitivamente lo quiero más grande", piensa todas las mañanas Crown cada vez que se mira al espejo, así lo reseñó Daily Mail.

La modelo sueca comenzó a operarse a sus 20 años de edad después de tres cirugías de levantamiento de glúteos, y rellenos de labios.

"Me encanta la sensación de tener un gran trasero. Cuando camino, siento todos los meneos, meneos, meneos y empiezo a sentirme caliente conmigo misma. 'Esa es la mejor sensación, creo. Mi trasero me hace sentir sexy y me hace sentir poderosa", expresó la modelo.

Sus padres expresaron su preocupación porque su hija está causando daños en su cuerpo.

"Piensan en mi salud y me dicen que piense en el futuro, tendré una familia propia y cosas así", dijo la influencer que es díficil para sus progenitores verla cambiar y a veces la agreden por su físico.

La influencer expresó que seguirá cambiando su físico y que se siente feliz al hacerlo.

