El Miss Venezuela será vitrina de nuevos talentos

El Estudio 5 de Venevisión está listo nuevamente para recibir al Miss Venezuela. Esta vez con un cambio significativo del que pocos quieren hablar: ya no está presente Osmel Sousa, quien fuera presidente del certamen por más de 30 años.

Merengue, salsa, reguetón y música llanera. Luces que encandilan, cámaras que graban en alta definición y más de 60 personas en escena son parte de lo que se verá mañana a partir de las 7:00 pm por Venevisión. El escenario sigue siendo pequeño para la cantidad de gente que se espera (el Miss Venezuela se realizó durante décadas en El Poliedro), pero eso no impedirá que destaquen los artistas que se presentarán.

Ricardo Di Salvatore, productor general del concurso, luce tranquilo. Le da tiempo para echarle broma al salsero Omar Enrique, uno de los cantantes de la gala que llegó unos minutos retrasado al ensayo general. “¿Dónde estabas, Omar?”, le pregunta. “Comiendo”, contesta el músico venezolano. La gente se ríe.

“La preparación ha sido un poco más larga este año, por supuesto. Empezando, porque prácticamente comenzamos a darle forma en enero. Hicimos cinco o siete pruebas del planteamiento”. Así responde Di Salvatore cuando se le pregunta por los cambios internos en el Miss Venezuela, ocurridos luego de acusaciones de corrupción, que afectaron la producción del evento.

“Creímos que eso nos iba a desmotivar, pero seguimos trabajando porque tenemos confianza en lo que vamos a hacer. No te puedes imaginar un año sin un Miss Venezuela. No creo que eso exista en Google”, añade.

También descarta que la crisis económica o la migración pudieran poner en riesgo el espectáculo. “Por supuesto, uno estaba acostumbrado a tener un equipo, y ese equipo ha buscado otras salidas. Nosotros le hemos dado la oportunidad a nuevos talentos. No habrá estrellas excepto las 24 misses”.

A su lado está el productor Erick –“el pollo”– Simonato, quien agrega: “En realidad no aplicamos a lo que dice todo el mundo sobre que la situación está mala y que no hay dinero. Estamos satisfechos con lo que hemos hecho y con lo que vamos a mostrar al país. Trabajamos con gente que sigue aquí y también con algunos que se han ido, pues tienen productoras afuera y los hemos contratado”.

Entre las sorpresas se encuentra la realización de una prueba deportiva y otra de talentos.

De la animación se encargarán el joven periodista José Andrés Padrón, Henry Silva y Fanny Otatti, estos dos últimos conductores del programa Súper Sábado Sensacional.

Silva, quien animará por segunda vez el concurso, considera que lo más difícil es satisfacer a todo el público, pues, afirma, suelen surgir críticas de personas que aún no saben qué se va presentar. “Yo creo que este evento, de no realizarse, provocaría mucha tristeza. En esta década es complicado luchar contra la negatividad. La invitación es a que el compromiso sea mayor. Estamos en tiempos de apasionados. Si no fuera por eso, abandonaríamos la batalla”.

Además de Omar Enrique, estarán en el escenario el artista urbano Tomas The Latin Boy, la agrupación Vocus y Dimensión Latina, así como Annaé Torrealba, Dani Barón, Anastasia Torrealba, Johnny Jiménez, Lion Lázaro, el grupo Los Torrealberos y el Ballet Nacionalista del Zulia, y todos rendirán un homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba.

Miss Venezuela

Venevisión

Jueves, 13 de diciembre

Hora: 7:00 pm