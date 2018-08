Miss Venezuela: "Estamos con los motores encendidos"

Las directoras del nuevo comité ejecutivo de la organización Miss Venezuela expresaron este jueves cómo se sienten al tener la responsabilidad de manejar la organización luego de que Osmel Sousa dejara el cargo, durante una rueda de prensa en la Quinta Miss Venezuela ubicada en Colinas los Caobos, (Caracas).

"Estamos ya con los motores encendidos", comentó Jacqueline Aguilera.

La miss mundo 1995 aseguró que el compromiso ha sido complejo, pero están tratando de ser lo más transparentes durante la preparación de las 24 concursantes.

Nina Sicilia, primera miss international venezolana, explicó que siempre ha trabajado en las compañías ejecutivas y al mezclar esa experiencia con la belleza, hacen el equipo perfecto.

“Esto yo lo siento como una organización más, en la cual tengo que aprender con mucha responsabilidad. Es lineal porque hace una simbiosis perfecta con lo que siempre ha sido mi esencia, de la cual no me he querido desligar nunca, que es el tema de la belleza y de los reinados, tanto en Venezuela como en el exterior”, dijo Sicilia.

María Gabriela Isler, miss universo 2013, expresó que pertenecer a la nueva directiva del Miss Venezuela ha sido un sueño para ella, pues desde que salió del país ha trabajado como vocera, modelo y en el desarrollo de su proyecto Elígete a ti, con el cual pretende estimular a las personas en su crecimiento personal.

“Es una oportunidad de oro porque podemos impactar, esto para mí es un sueño. Llegó a mi vida en el mejor momento en el que siempre he querido aportar, sumar y construir", resaltó Isler.