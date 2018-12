El Miss Venezuela está listo para una nueva era sin Osmel

Las 24 candidatas a la corona del Miss Venezuela están preparadas. Lo expresan convencidas.

Ha sido un año convulso, lleno de acusaciones de corrupción y prostitución, que obligó a una reestructuración anunciada en agosto por el nuevo comité ejecutivo, integrado por Nina Sicilia como gerente general; María Gabriela Isler, directora de Relaciones Públicas y Formación, y Jacqueline Aguilera, directora de Imagen. A los pocos días de aquella rueda de prensa, un tribunal de Caracas ordenó la suspensión del certamen por una medida cautelar solicitada por la Miss Venezuela Mundo Veruska Ljubisavljevic, quien demandó a la institución por incumplimiento, ante los rumores de su posible ausencia del Miss Mundo por superar el límite de edad exigido por el concurso. Ya en febrero había renunciado Osmel Sousa, luego de cuatro décadas como presidente de la organización.

Foto: Henry Delgado

Pero ninguna de estas controversias detuvo la competición. El 13 de diciembre se conocerá a la sucesora de Sthefany Gutiérrez. Solo que la selección ha sido diferente de ediciones anteriores.

Este año las aspirantes fueron elegidas a partir de una convocatoria realizada por Internet. Ya no existe la palabra casting. Y después de superar la primera parte, las candidatas se sometieron a la Evaluación Presencial Integral, que implica la consideración de participantes más naturales, con talentos y habilidades por explotar. Ya las medidas físicas no son tan determinantes.

Foto: Henry Delgado

En una tarde soleada en el Centro de Arte Los Galpones, las aspirantes ofrecieron un abreboca de lo que será la gala del Miss Venezuela, que Venevisión transmitirá.

Foto: Henry Delgado

Las 24 muchachas se presentaron vestidas con pantalones azules, camisa blanca, tacones altos y unos coloridos zarcillos de tela. Entre ellas se notaba un aire de complicidad y amistad, así como una mayor naturalidad en comparación con las jóvenes de otros años.

Oricia Domínguez tiene 24 años de edad y representa al estado Táchira. Nació en el estado Vargas, pero se mudó a Caracas para estudiar Enfermería en la UCV, donde se graduó summa cum laude. “Todas las niñas venezolanas quieren estar en el Miss Venezuela y yo era una de ellas. Veía la televisión y practicaba la pasarela”, recuerda.

Foto: Henry Delgado

Daniela Venieri, Miss Cojedes, tiene 22 años de edad y afirma que llegó a la competencia no porque haya sido su sueño desde pequeña, a pesar de que le gusta el modelaje, sino porque personas allegadas le recomendaron que se inscribiera. “Estos concursos nunca han sido lo mío, porque no soy tan carismática. No obstante, el año pasado lo pensé y no pude hacer el casting. En 2018 fui al primer llamado de Miss Miranda; luego pasó todo el movimiento interno en la institución y finalmente decidí entrar”.

“Para mí los cambios en el Miss Venezuela eran necesarios. No puedo hablar de lo que pasó antes porque no estuve, pero pienso que hay que centrarse en el ahora, somos una nueva generación. Esta etapa es una evolución”, señala Andreína Aguirre, de 23 años de edad y representante de Miranda. Agrega: “El proceso ha sido muy fluido, con mucho aprendizaje día a día y retos grandes que afrontar”.

Habrá una nueva reina y una manera distinta de hacer el certamen. Parece.

Foto: Henry Delgado

Miss Venezuela

Venevisión

Jueves, 13 de diciembre

Hora: 7:00 pm