Miss Universo rompió su corona valorada en miles de dólares

Catriona Elisa Magnayon Gray, Miss Universo 2019, estaba muy contenta disfrutando de una parada cuando se le desprendió un pedazo a su accesorio más importante: la corona Makimoto que simboliza su reinado.

Esta joya está valorada en $250,000.

“La Makimoto ha visto mejores días, como resultado de mi baile. Lo siento tanto”, afirmó Catriona en un video que fue publicado por Miss Universe en Facebook y Twitter.

The moment you've all been waiting for: The Story Behind The Broken Crown. �� pic.twitter.com/DvBviRKyqf