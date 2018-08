Miss mundo Venezuela: Mi edad no me descalifica para representar al país

Veruska Ljubisavljevic, Miss Venezuela Mundo 2017, explicó este miércoles que su edad no es motivo para no representar al país en el Miss World 2018 que se realizará el 9 de noviembre de este año.

"Tengo 27 años cumplidos en este país, llenos de Venezuela. 27 años llenos de familia, amigos, estudios, alegrías, logros, experiencia, errores y tristezas también, de los cuales no acepto renunciar a ni uno solo de esos días que suman 27 años de edad", dijo Ljubisavljevic mediante un comunicado en Instagram.

La Miss Venezuela Mundo 2017 comentó que ha sido ardua su preparación dentro de la organización para representar a Venezuela en el exterior. También expresó su agradecimiento por haber participado en organizaciones como: Techo Venezuela, Acción Solidaria, entre otras.

"Mis 27 años no me descalifican para representar a mi país en el Miss World 2018. Todo lo contrario me fortalecen, me nutren, me guían y me hacen la mujer que soy y que se ganó el derecho de representar a Venezuela en el Miss World 2018", comentó la miss.

Ljubisavljevic desmintió los rumores de su despido y aseguró que está trabajando en lo que le han asignado en la empresa con mucho profesionalismo.