Miss Intercontinental Venezuela eligió ocho reinas para reprentar al país

Ocho reinas fueron elegidas durante la premiación del Miss Intercontinental Venezuela, concurso en el que 25 participantes se disputaron las coronas. El domingo fue el día de la gala, donde se eligieron a las seis candidatas que representarán a Venezuela en otros países.

Tres de las ganadoras contaron, en exclusiva a El Nacional Web, cómo fue su experiencia tras haber ganado el concurso y cuáles son sus expectativas para los próximos certámenes internacionales en los representarán al país.

Brenda Suárez, quien representó la banda de Miss Miranda, y a quien se le otorgó el título de Miss Intercontinental Venezuela, aseguró que su experiencia fue gratificante debido a que consideró que el esfuerzo realizado durante tres meses de preparación, previos al concurso, valieron la pena.

“Como mujer me siento bastante capaz de lograr cosas más grandes, como ir al Miss Intercontinental Universo. Allá está mi meta y por qué no lograr esa, como me la propuse con el Miss Intercontinental Venezuela”, expresó la joven estudiante de Administración Tributaria.

Suárez aseguró que su objetivo para el certamen internacional es prepararse y aprender el idioma del país en donde se realice la gala final, el cual aún no ha sido elegido.

Para Veneloppe Black, representante de Miss Distrito Capital durante el certamen y coronada como Top Model of the World, su banda se volvió un sueño hecho realidad. Aseguró que era algo que realmente quería.

En su próxima experiencia, en Egipto, donde representará a Venezuela, le gustaría disfrutar de dos cosas: Convivir con nuevas culturas y familiarizarse con ellas porque considera que es importante.

“Mi mensaje es que busquen. Las cosas no van a llegar a la puerta de tu casa. Hay que adentrarse y buscarlas”, aconsejó Miss Distrito Capital.

Oriana Penzo, representate del estado Nueva Esparta, coronoda como Miss Landcaspes Venezuela, aseguró tener muchas expectativas debido a que no esperaba ganar la banda. “Estoy muy emocionada. La experiencia es indescriptible porque es algo que no te esperas”.

“Tengo muchos meses de preparación y lo voy a ser para dar lo mejor de mí para Venezuela”, añadió.

Todas las jóvenes coincidieron en algo: querer dejar en alto el nombre de Venezuela. Para ellas, no rendirse, prepararse y luchar por los sueños son elementos fundamentales para ayudar a construir país.