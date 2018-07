Miss España: “Tener una vagina no te hace mujer”

Ángela Ponce, Miss España, se convertirá en la primera mujer transgénero en competir en el concurso Miss Universo.

“Tener una vagina no te hace mujer”, dijo en una entrevista a The New York Times y afirmó que aunque muchas personas no quieran verla como mujer, es parte de ellas.

Ponce decidió someterse a un tratamiento hormonal y después decidió optar por una vaginoplastia, pero su mensaje a los adolescentes con los que se reúne siempre es que la cirugía vaginal es una decisión personal y que no es esencial para ser mujer.

“Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer”, comentó.

España se convirtió en 2004 en uno de los primeros países en legalizar el matrimonio igualitario. “En comparación con otros países, tengo la suerte de haber nacido aquí”, dijo Ponce.

Ángela con su hermana Amanda. Credit: Samuel Aranda para The New York Times

Las reglas del concurso se cambiaron para permitir que participaran candidatas transgénero después de una exitosa campaña de protesta en 2012 por parte de Jenna Talackova, una reina canadiense de belleza que en un inicio no tuvo permitido participar en la competencia de su país.

Con información de El New York Times.