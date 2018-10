Miss Earth Venezuela 2018: En mi país las personas se mueren de hambre

Diana Silva, Miss Earth Venezuela 2018, se refirió a la situación de crisis de Venezuela en una entrevista para el programa de la animadora Kerly Ruiz en EvTV Miami y expresó que en el país "las personas se están muriendo de hambre".

“Para nadie es un secreto que mi país está pasando por una situación terrible. Soy testigo porque vivo en Caracas y veo todos los días cómo las personas se mueren de hambre”, indicó.

En ese sentido, Silva recalcó que no se trata de un tema político si no ciudadano. “No es humano decir que no está pasando”, dijo.

Por otra parte, comentó que en sus planes está presentar un proyecto ante la ONU para establecer el 1 de marzo como el Día Internacional de los Parques.