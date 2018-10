Miss Earth Venezuela 2018: En mi país la gente está muriendo de hambre

Diana Silva, Miss Earth Venezuela 2018, indicó este martes que todo el mundo debe ser consciente que los venezolanos están muriendo de hambre en el país.

“Para nadie es un secreto que mi país está pasando por una situación terrible. Yo soy testigo porque vivo en Caracas y veo todos los días cómo las personas se mueren de hambre”, comentó Silva durante una entrevista a EVTV Miami.

La reina de belleza afirmó que la crisis humanitaria que vive Venezuela no es una mentira o tema político, sino un tema humano que requiere una solución.

“No es humano decir que no está pasando. Todo el mundo debería saberlo, las personas se mueren de hambre y no hay medicamentos. No es mentira, no es un tema político, es un tema ciudadano, no es normal, no es humano”, aseguró.