Miss Distrito Capital: A nadie le duele mi respuesta más que a mí

Oriana Pablos, representante de Distrito Capital en el Miss Venezuela 2019, respondió a los comentarios de las personas en redes sociales que se burlaron de su respuesta durante la ronda de preguntas en el certamen celebrado el jueves en el Estudio 1 de Venevisión.

La participante aseguró que los nervios la “atacaron”, por lo que se le dificultó responder a la pregunta de la periodista Shirley Varnagy.

“Hola, he leído muchas cosas con respecto a mi respuesta, solo me queda decirles que a nadie le duele más que a mí que los nervios me atacaran. Los invito a ver mis entrevistas en todo el concurso, de las que me siento muy orgullosa y me representan bien”, indicó la representante de Distrito Capital en Twitter.

Durante la gala del Miss Venezuela 2019, Varnagy le preguntó a Pablos por qué debe ser premiada la belleza y cuál podría ser la contribución de la belleza en la sociedad.

La candidata indicó que la belleza puede ser utilizada como plataforma para impulsar un mensaje y planes de desarrollo para el país, luego hizo una pausa y se disculpó, asegurando que estaba nerviosa.

Finalmente, señaló que la belleza sirve para traspasar barreras y destacó que una plataforma como el Miss Venezuela es útil no solo en el país, sino en el mundo.

La representante de Distrito Capital fue una de las favoritas en el concurso. Sin embargo, Delta Amacuro, Thalía Olvino, fue quien se coronó como Miss Venezuela. Ella quedó como tercera finalista.