Millie Bobby Brown no se unirá al universo Marvel... por ahora

Las películas Avengers: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa representaron el cierre de la Fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, la última cinta sobre el Hombre Araña abrió las puertas para una nueva etapa que comenzará con The Eternals, una raza de antiguos humanos creados por los Celestiales.

Fuertes rumores aseguraban que la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, formaría parte del elenco de la próxima cinta pero, este jueves, la actriz lo desmintió.

“Ok, muchachos, este es el problema. Todo el mundo piensa que voy a estar en una película de Marvel. No que yo sepa. Mi familia y yo no tenemos idea. Quiero que sepan que no estaré… al menos por ahora”, dijo la actriz británica en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

The Eternals, película en la que participarán Angelina Jolie y Richard Madden, presentará a Los Eternos, unos seres con grandes poderes que les permiten manipular la energía cósmica. Los hechos ocurrirán miles de años antes de lo sucedido en Avengers, así que, probablemente, se contará el pasado de Thanos.

Dirigida por Chloé Zhao, The Eternals comenzará a filmarse en el mes de septiembre, de acuerdo con Screenrant. Salma Hayek (ya en conversaciones) y Keanu Reeves son algunos de los actores que podrían formar parte del elenco de la nueva película.