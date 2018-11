Miley Cyrus y Neil Young perdieron sus casas por incendio en California

El incendio Woolsey arrasó con las residencias de personalidades como los músicos Neil Young y Miley Cyrus, ubicadas en la zona norte de Los Ángeles, Estados Unidos.

Cyrus afirmó que su casa ya no está en pie, pero los recuerdos compartidos con familia y amigos permanecen fuertes.

"Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo", indicó la actriz y cantante en Twitter.

El músico de rock Neil Young indicó en su portal de noticias que también perdió su casa por el fuego.

“California es un paraíso para todos nosotros. Un regalo. Estamos tristes de no ser capaces de defenderla frente a la ira de la Madre Naturaleza", aseguró el conocido autor de “Rockin in the free world”

Otros famosos como Kim Kardashian West, el director de cine Guillermo del Toro y la actriz y cantante Lady Gaga fueron evacuadas en los últimos días por la proximidad al lugar del incendio.

Los tres grandes incendios que permanecen activos en California provocaron la muerte de 31 personas, la mayoría en el norte del estado.