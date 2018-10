Milena Torres Duque, actriz venezolana, quien participó en el programa El Club de Los Tigritos anunció este domingo que se encuentra esperando su tercer hijo en Miami (Estados Unidos).

"Está familia decidió crecer. Estamos muy emocionados por poder compartir esta maravillosa bendición con todos ustedes. Los que me conocen saben que toda la vida soñé tres hijos y Dios me ha escuchado y me ha mandado mi tercera bendición", dijo Torres mediante Instagram.

En una fotografía publicada en Instagram se observó a las hijas de la actriz venezolana tener en la mano unos carteles que tenían los números uno y dos, mientras Torres con una gran sonrisa tenía escrito el número tres y su pareja con su alegre rostro tenía escrito un "¿Qué?" La familia estuvo sentada en un banco rodeado de grandes árboles.

La actriz expresó que se siente feliz tras conocer la noticia, porque nada se compara con el amor que se siente hacia un hijo. Agradeció a Dios por estar muy bien de salud y por permitirle tener su tercer embarazo.