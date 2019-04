Milagros de José Gregorio Hernández llegan al cine colombiano

Los supuestos milagros del venerable médico venezolano José Gregorio Hernández llegarán el próximo 9 de mayo a los cines colombianos, en una película en la que se cuenta la historia de una médium que recibió los poderes de curación del doctor.

La cinta La médium del venerable, dirigida por la colombiana Celmira Zuluaga, fue rodada en Cartagena de Indias, donde hay escenas en las que se muestran los milagros de Hernández, quien nació en Isnotú, en 1864, y murió en Caracas en junio de 1919 luego de golpearse la cabeza con un andén al ser atropellado. “No me puedo sentir más feliz con el resultado de la película. Me siento muy contenta como directora, como escritora. Se logró lo que se quería”, dijo Zuluaga en Bogotá.

José Gregorio Hernández, quien está en proceso de beatificación y de posterior canonización, fue un médico, científico y religioso venezolano a quien se le reconoció en la época en la que vivió por su solidaridad con los pobres. Luego de su muerte, el médico comenzó a hacer supuestos milagros a través de médiums y en la película se relata la historia de Sofía Carreño, el nombre ficticio de una mujer que desde la muerte de su primogénito, hace más de 40 años, empezó a tener experiencias inexplicables relacionadas con José Gregorio Hernández.

A partir de ese momento, Sofía se convirtió en el vehículo por medio del cual Hernández supuestamente realiza cirugías, curaciones y diagnósticos a quienes buscan sanar sus enfermedades. “Esta película es el esfuerzo de amor (...) amor al cine, amor a la historia y amor al mensaje que queremos dar”, afirmó la directora, quien además ha escrito dos libros sobre la vida del médico.

Zuluaga aseguró que la producción “cuenta 100% lo que fue en la realidad” la historia de Sofía y está realizada “casi al pie de la letra”. Por su parte, la médium, quien prefirió no revelar su verdadero nombre, dijo que “la película es muy fiel a su historia” y que su importancia radica en que la devoción a Hernández “es una fe universal”. “Es increíble la devoción que tienen con el doctor; es decir, esto no es de Colombia, no es de Venezuela, si tú vas a cualquier país (...) encontrarás gente que cree mucho en él”, subrayó.

Entre tanto, Zuluaga afirmó que una de las razones por las cuales quiso contar esta historia fue debido a la estrecha relación que tiene con la médium desde que era una niña, cuando esta ayudó a su hermano que se estaba muriendo. Es por ello “que esta película no es un tema religioso, es un tema internacional de espiritualidad”, que invita a la gente a no creer en falsos médiums que cobran por sus servicios.