Miguel Siso: “Es el momento más importante en la historia del cuatro”

"No tengo palabra para decir lo feliz que estoy. Este es un álbum que se formó para mi amado país, Venezuela, que está pasando por una crisis muy fuerte. Y a mi país se lo dedico". Así se expresó Miguel Siso cuando recibió, hace una semana, el Latin Grammy al Mejor Álbum Instrumental por Identidad, con el que también da cuenta de la importancia que le da a la música nacional: los 11 temas son una ofrenda al país.

Ha sido un camino largo y constante para el guayanés, que empezó a tocar cuatro a los 9 años de edad. "Creo que la música y el cuatro me han llevado y me han indicado el camino de mi vida. Todo se conecta y está relacionado con este instrumento desde el día en que lo conocí", señala Siso sentado en su casa de Dublín, Irlanda, donde vive desde marzo de este año junto a su esposa, a quien considera su inspiración y guía.

Identidad se grabó en Caracas en el estudio Audioplace con el apoyo de Guataca como sello discográfico. Siso recuerda que tenía muchas ganas de plasmar lo que siente por Venezuela y agradecer por lo que le ha dado. "Quise reflejarlo en un álbum de agradecimiento porque sabía que en pocos meses iba a emigrar".

De la gente que le apoyó, expresa: "Creo que para este disco fueron fundamentales todas las personas que me rodearon e influenciaron desde el primer día, como mis padres y mis maestros. Algunos de los músicos que me inspiraron, y que participaron enIdentidad, son el percusionista Nené Quintero, a quien le hago un homenaje con el tema 'Manglero', los flautistas Luis Julio Toro y Huáscar Barradas, y el cantautor Rafael 'Pollo' Brito". Mencionó también a Ernesto Rangel y al periodista Gerardo Guarache, ambos de Guataca, quienes le acompañaron a Las Vegas junto a su esposa.

La carrera de Siso se disparó en 2007 cuando quedó en el primer lugar del concurso La siembra del cuatro, del que también han surgido nombres como los de Jorge Glem, Héctor Molina y Edward Ramírez, miembros de la agrupación C4 Trío. Luego, en 2012, apareció su primer disco como solista, que bautizó, igual que la competencia, La siembra del cuatro. El álbum cuenta con 13 temas de su autoría y de otros compositores latinoamericanos como Aldemaro Romero, Carlos Gardel o Pedro Emilio Sánchez. La producción fue nominada como Mejor Álbum Tradicional Instrumental en los Premios Pepsi Music de 2013.

Después formó parte de agrupaciones como Saúl Vera Ensamble o el mismo C4 Trío, del que destaca: "C4 ha sido muy influyente y responsable de que mucha música venezolana se difunda en zonas de la población que quizás no la conocían. Me siento contento de haber formado parte de ese equipo. Son todos mis amigos".

La competencia de Siso en su categoría no estuvo sencilla. Había nombres de peso, todos brasileños: Yamandu Costa con Recanto, Hamilton De Holanda Trio con Hamilton De Holanda Trio - Jacob 10ZZ, Airto Moreira con Aluê y Hermeto Pascoal & Grupo con No Mundo Dos Sons. El guayanés afirma que escuchó todos los álbumes nominados porque son artistas que admira desde hace muchos años. "Eso era uno de los plus de este Grammy. No solo fue la oportunidad de hacer música y dar a conocer el cuatro en el mundo, sino que competí con varios de mis grandes referencias musicales, como Hamilton De Holanda, a quien sigo desde que tenía 15 años. O Yamandu Costa, que sigo también desde esa edad. Por medio de ellos conocí el trabajo de Hermeto Pascoal, que para los brasileños es como un dios entre los músicos", explica el cuatrista.

En 2014, el cuatro fue premiado cuando C4 Trío ganó en la categoría Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum por el disco De repente. Luego llega este reconocimiento para Siso, quien considera que el instrumento cada vez tiene más presencia internacional. "Creo que es el momento más importante en la historia del cuatro en cuanto exposición. Pienso que hay que aprovecharlo con mucha responsabilidad y compromiso. Mi sueño siempre ha sido que el cuatro sea reconocido como un instrumento más en el mundo, al igual que la guitarra o el bajo", dice.

Ya algunas melodías están naciendo en la mente de Siso para un próximo álbum. Considera al Grammy una motivación para continuar su trabajo. También le sirve de inspiración la belleza paisajística de Dublín, donde vive. Allá ha tenido la oportunidad de tocar tres veces para el presidente Michel D. Higgins, quien -afirma- adora el cuatro.

Entre sus planes está realizar una gira de Identidad en Europa y Estados Unidos, proyecto del que aún no precisa detalles. Por el momento no tiene planteado regresar a Venezuela. Pero le gustaría especialmente visitar Ciudad Guayana y celebrar su reconocimiento con quienes le vieron crecer.