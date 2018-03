Migbelis Castellanos habló sobre su relación con Osmel Sousa

Migbelis Castellanos, ex Miss Venezuela 2013, relató este viernes su experiencia en el certamen con relación a la polémica que se desató en torno al concurso de belleza tras ser vinculadas varias personalidades de la institución con presuntos patrocinios nocivos de algunos políticos y empresarios.

La reina de belleza aseguró durante el programa Un Nuevo Día, transmitido por Telemundo, que en su año de participación en el certamen, su relación con Osmel Sousa, ex presidente del Miss Venezuela, no fue la mejor. Añadió que no tiene nada que agradecerle al zar de la belleza.

Aseveró que luego de su coronación y antes de ir al Miss Universo 2014, Sousa le indicó que el presupuesto para el vestuario no alcanzaba, por lo que este preguntó si ella tenía a alguien que cubriera los gastos.

Castellanos aseguró que hubo alguien de por medio, una persona que estuvo detrás del costo de su vestuario durante su estadía en el Florida Estados Unidos, lugar en el que se realizó el Miss Universo 2014. Ella no estaba de acuerdo con las órdenes de Osmel Sousa, por lo que fue etiquetada como “rebelde”. Tras la situación, decidió retirarse del mundo del modelaje tras entregar su corona.

