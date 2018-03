Micrófonos en apuros: el reto de entretener sin ignorar la realidad

“Solo quiero llorar” fue la opción ganadora en una encuesta de Twitter realizada por el locutor Ron Chávez hace dos semanas en su programa Ya está bueno, que transmite La Mega. En el sondeo preguntó a sus radioescuchas si creían que era cierta la premisa de que Venezuela es el país más infeliz de Latinoamérica, según el reporte sobre la felicidad de la ONU. Ante las respuestas, el locutor comentó que a pesar de las dificultades hay que animarse y seguir adelante. Y ese es justamente el reto al cual se enfrenta la radio juvenil hoy: motivar y hablarle a un público de un país en crisis que piensa, en su mayoría, en emigrar.

“Como radio juvenil, queremos ser una vitrina que muestre a todas aquellas personas jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias”, comenta Karima Urdaneta, gerente de producción de La Mega. “Es verdad que muchos jóvenes se han ido, pero una gran mayoría sigue en el país”.

El medio ha sufrido muchos cambios en los últimos años que han modificado las dinámicas de trabajo. “La fuga de profesionales ha traído como consecuencia que sea más difícil mantener programas sólidos. Pero ahora, con las redes sociales, podemos monitorear nuevos talentos constantemente”, indica Rafael Álvarez, gerente de producción de Hot 94. El programa Los buenos muchachos, que transmite la emisora, reclutó en enero a tres talentos noveles, Luis Mosqueda, Daniel Urbaneja y Xavier García, quienes fueron seleccionados, entre otras razones, por la cantidad de seguidores que tienen en Instagram. Es la era de los llamados “influencers” y su peso se está haciendo sentir en todos los lugares. WhatsApp, el streaming y las redes sociales han hecho que la interacción con la audiencia sea más inmediata.

Lorenzo Martínez, de 26 años de edad y conductor del programa + Radio + Música en Líder, opina que la fuga de talentos tendrá sus consecuencias. “Por un lado, es positivo porque le da oportunidades a otras personas, pero también podría disminuir la calidad en la programación”, dijo.

Pero el contenido no es lo único que está bajo amenaza en la radio, ya que también se debe lidiar con la censura y la autocensura en un país donde fueron cerradas 46 emisoras en 2017, según reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. “En un momento no podíamos mencionar la palabra dictadura, pero se trataba más del uso del término. Por ejemplo, no se podía decir ‘vivimos en dictadura’, sino ‘vivir en dictadura”, recuerda Rafael Álvarez, gerente de Hot 94. Y agrega que no mantienen reglas estrictas sobre las palabras que pueden o no utilizar. Lo importante es “no violar la ley”.

Más allá de las restricciones en el lenguaje, la humorista Nadia María Moncallo, de 35 años de edad, quien comparte con Jairam Navas y Ron Chávez en Ya está bueno, por La Mega, cree que la situación del país ha enseñado inconscientemente a los ciudadanos a censurar en lugar de opinar. “Nos convertimos en una sociedad que no sabe lidiar con información que no comparte”, refirió Moncallo.

El gran reto se circunscribe a entretener en un país sumido en la más grave de sus crisis, donde la información política acapara la agenda diaria. “Nosotros no somos especialistas en política, por lo tanto, no nos corresponde hablar sobre el tema. Aunque tampoco podemos tapar el sol con un dedo”, dice el comunicador de 26 años, Mosqueda, de Los buenos muchachos. Martínez asegura que está muy consciente de lo que ocurre en el país, pero dice que desde su rincón de trabajo hace lo mejor que puede para informar sobre su área con ópticas interesantes.

Tom Monasterios, con 20 años de experiencia en la radio, y Gonzalo Fernández de Córdova, con más de 3 décadas en el medio, aseguran que la censura y la autocensura son las grandes amenazas de la radio en estos momentos.

Monasterios, quien estuvo al frente de El monstruo de la mañana, que transmitía 92.9 Tu FM, una de las emisoras más seguidas por el público juvenil de la década de los noventa y que salió del aire porque el gobierno decidió no renovarle la concesión, asegura que hablar de radio juvenil hoy es optimista. “La radio juvenil está seca, muerta, como el país. De un medio contestatario y creativo, pasamos a un medio en el que se habla de cualquier cosa que no ponga en riesgo las concesiones”.

Fernández de Córdova condujo hasta hace cuatro meses el programa La soda de la noche, por Planeta FM. “Como no podía decir lo que quería, decidí dejar el programa y tomar un respiro”, asegura.

El locutor aconseja a los nuevos talentos que se preparen mejor. “Muchos jóvenes creen que siendo irrespetuosos son divertidos, pero eso no le hace bien ni a la industria, ni al país, ni al momento que estamos viviendo”, manifestó. “Cuando se trata de medios de comunicación abierta hay que respetar y cuidar el lenguaje”, indica.

La radio se ha convertido también en un canal a través del cual se pretende colaborar con los ciudadanos que, diariamente, intentan resolver los problemas que los aquejan, como por ejemplo, en materia de salud. Eleazar Josuef, dueño de Planeta FM, destaca una sección dedicada a la donación de medicamentos que se llama Farmarumba en el programa El Bandón que actualmente conduce Alejandra Núñez, Denis Guzmán y Ángel Cova.

Núñez, de 35 años de edad, que fue seleccionada a través de un concurso que la emisora realizó para darle oportunidad a los nuevos talentos, señala que la solidaridad del venezolano en estos momentos es muy grande. “Es increíble. Cuando alguien solicita un medicamento, los oyentes se activan y avisan dónde se puede conseguir”. La locutora cuenta que los donativos son alojados por orden alfabético en una habitación y el interesado debe solicitarlos al aire, y retirarlos en la emisora presentando la cédula y el récipe “para evitar el bachaqueo”.

Conectados desde el exterior

A pesar de que no existen cifras oficiales de la migración venezolana, los locutores consultados manifestaron que reciben múltiples mensajes de oyentes que se mudaron a otros países, pero que siguen conectados al entretenimiento venezolano. “Nos escucha gente desde Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Argentina y España”, comentó la humorista Nadia María Moncallo.

El Lorenzo Martínez asegura que tiene seguidores en Chile y Argentina. “Muchas veces me dicen: cada vez que puedo te escucho”, agregó.

Y si los portales de las emisoras tienen fallas, la audiencia lo reporta. “Hubo una semana en la que la página no funcionaba, y muchos venezolanos nos escribieron desde otro países preguntando qué sucedía”, contó el periodista Luis Mosqueda.