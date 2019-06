Michael Jackson, 10 años después de su muerte

Hace exactamente diez años, Michael Jackson yacía en su cama. Mientras dormía, agonizaba.

Su doctor personal, Conrad Murray, le suministró una dosis letal de propofol, un sedante potente del que nunca despertó. Un destino fatal para la estrella de 50 años de edad que se alistaba para sus últimos espectáculos.

La noticia paralizó al mundo y dejó entristecidos a los millones de seguidores que estaban a la espera de sus últimas presentaciones en una gira que nunca se llevó a cabo. Numerosas interrogantes surgieron entonces: por qué había muerto, qué había ocurrido, cómo. Preguntas que, con el paso del tiempo, han encontrado respuestas.

Ha pasado una década de la muerte del Rey del Pop, una muerte que se lloró en el mundo entero. Y, a pesar de las polémicas por las acusaciones de abuso de menores que siempre han rodeado a la figura de Michael Jackson, su lugar en la industria de la música sigue ahí. Es el rey. Y nadie lo niega.

La carrera de Jackson empezó cuando el astro musical tenía 5 años de edad, y demostró constantemente poseer un talento extraordinario para la música, el baile y la actuación.

Pero no todo fueron sueños cumplidos. Su vida, narrada por él mismo, estuvo llena de problemas con el sueño, abusos por parte de su padre y la presión de la industria musical. Fue un personaje polémico. Lo sigue siendo.

Una década después, ¿qué ha pasado en el entorno de Michael Jackson?

Familia

Siendo parte de la industria musical desde jóvenes, la familia Jackson estuvo siempre en el escrutinio público, incluso los hijos de la estrella del pop. Actualmente, su madre, de 89 años de edad, Katherine Jackson, es poseedora de al menos la mitad de la herencia que Jackson dejó y se ha encargado de la crianza de sus tres nietos.

Prince y Paris Jackson son activos en redes sociales. En el caso de Paris, quien a sus 23 años de edad ha incursionado en la música y el modelaje, admitió que tuvo problemas con drogas y que intentó suicidarse ante el temor de una vida incierta y malas influencias. De ella, dicen sus hermanos, es “talentosa y eufórica”.

Janet Jackson, quien al igual que su hermano continuó con su carrera como solista, recibió en enero una estrella en el Paseo de la Fama por su reconocida trayectoria como cantante y productora. En la actualidad se dedica a las obras de beneficencia y a la crianza de su hijo, de dos años de edad.

El resto de los hermanos Jackson, Jackie, Tito, Marlon, Jermaine y Randy, han realizado conciertos y eventos musicales en honor de su hermano, a pesar de que algunos no fueron incluidos en el testamento. Las actividades fueron canceladas cuando salió a la luz un documental en contra del cantante. Ofrecieron declaraciones y entrevista para defenderlo.

Abogados

John Branca fue una de las figuras más importantes en la vida de Jackson. Fue su representante. También, el poseedor del último testamento que firmó este en 2002 y que permaneció en una caja fuerte de su oficina hasta que se dio a conocer la noticia.

Branca y Jackson se habían encontrado ocho días antes de la muerte del artista, para agilizar los trámites legales de la última gira que había sido anunciada semanas antes, This Is It.

Desde entonces, forma parte de los defensores legales de Jackson frente a las denuncias por acoso sexual.

El éxito

Fueron casi 45 años de exitosa carrera musical. Thriller, de Michael Jackson, es uno de los discos más vendidos en la historia de la música: alcanzó 51 millones de copias. La cuenta sigue creciendo. También se le acreditan más de 450 premios y al menos 5 récords Guinness.

Michael Jackson es, asimismo, uno de los pocos artistas, junto a Elvis Presley, que ha duplicado las cifras en ventas que logró en vida luego de su muerte.

Quincy Jones es uno de los productores detrás de sus numerosos éxitos. Su extensa trayectoria en la industria y su tendencia a la fusión de géneros lo ayudaron a conseguir diferentes tipos de sonidos en proyectos musicales.

Thriller, el sexto álbum de estudio del artista, publicado en 1982, es uno de los éxitos más notables en su carrera. También lo es su video: la historia de zombies bailarines, dirigida por Jonh Landis, fue uno de los materiales más controversiales en las televisoras estadounidenses por romper estereotipos raciales y musicales.

Este disco fue reconocido con siete premios Grammy, estuvo por más de 37 semanas como el número uno de la lista Billboard 200 y permaneció en la lista entre los 10 primeros puestos por otras 80 semanas, entre otros numerosos reconocimientos.

Bad, el séptimo álbum de estudio del artista, es su segundo disco más vendido con más de 34 millones de copias. Este año cumple 32 años de haber salido al mercado.

Con el peso de las ventas de Thriller sobre los hombros, Jackson sintió la presión de superar las expectativas en el mercado musical. A pesar de que las cifras no lo lograron, la reinvención del músico en el material grabado demostró la necesidad de evolucionar en la industria.

Dangerous es su tercer álbum y con mejores números con respecto a ventas: 32 millones de copias. Es el octavo proyecto musical del artista y fue publicado en 1991. Fue una reinvención del cantante.

“Black Or White” es uno de los temas más aclamados por la crítica por la calidad musical y actoral de Jackson, y contó con la participación de Slash, guitarrista de Guns N’ Roses.

HIStory: Past, Present and Future, Book I es su noveno álbum de estudio. Cumplió 24 años el pasado 20 de junio, y representa el lado maduro en su carrera.

El disco número uno de este álbum es un compilatorio de los éxitos más destacados de Jackson, cuyas letras se enfocan en la crítica social y da a conocer su pensamiento. El segundo disco cuenta con temas escritos por él mismo, en los que también refleja la presión a la que se sometió por superar sus logros en la industria.

Cuenta con una de las colaboraciones más resaltantes de su trayectoria: en “Scream” canta junto a su hermana Janet Jackson. Destaca el sencillo “Smile”, basada en un tema instrumental de la película dirigida por Charles Chaplin,Tiempos modernos.

Fortuna y herencia

Con todo su trabajo, el patrimonio de Jackson se contabilizó, hasta su muerte, en casi 1.300 millones de dólares. Todo el dinero fue dividido en la herencia para su madre, sus hijos y otra parte fue destinada a obras de caridad.

“La herencia ha sido increíblemente bien manejada, los números hablan por sí mismos. Prácticamente ha ganado más que cualquier otro artista vivo desde su muerte”, dijo Zack O’Malley, editor de entretenimiento de la revista Forbes y uno de los reporteros que ha manejado la información con respecto a la herencia de Michael Jackson

Numerosas personas han tratado de obtener una parte de este dinero, incluso los mismos familiares de Jackson luego de que se les excluyó del documento. “Hasta han llegado personas alegando que escribieron todas las canciones de los álbumes”, contó Branca, su abogado, en una entrevista para AP.

Disputas legales

Jackson estuvo involucrado en numerosos escándalos por presuntos abusos sexuales a niños que acudían al rancho Neverland, adquirido y remodelado por él en 1990.

Wade Robson y James Safechuck fueron dos de los niños cuyos padres acudieron a la corte para acusarlo. Estos señalamientos fueron retirados por los mismos jóvenes durante los primeros años de la década del año 2000 hasta 2018.

Robson y Safechuck regresaron para hacer nuevamente sus denuncias en un documental que transmitió HBO, Leaving Neverland. En el material describieron detalladamente cómo Jackson los habría convencido para tener relaciones sexuales cuando eran niños.

Estas acusaciones le ha valido una demanda a HBO por parte de la familia Jackson, quienes han negado rotundamente las declaraciones y afirman que los denunciantes son personas que buscan dinero.

El doctor Murray

Conrad Murray, quien le suministró la cantidad excesiva de sedantes, fue declarado culpable por homicidio no voluntario por la Corte de Los Ángeles, y fue sentenciado a cuatros de cárcel, que se redujeron a la mitad por buena conducta.

Durante los juicios se demostró que Murray dejó a Jackson sedado con un tipo de medicamento que requería vigilancia médica. El doctor admitió que no cumplió con su labor debido a que le estaba haciendo una llamada.

Murray perdió su licencia para ejercer la medicina en al menos cuatro estados de Estados Unidos, y ha intentado recuperarla en vano. Actualmente, se hace llamar víctima de acusaciones graves por un error que cometió de forma involuntaria. “Es injusto, soy inocente”, ha dicho a los medios de comunicación varias veces.

Proyectos póstumos

El 5 de marzo de 2009, Jackson había anunciado una última serie de conciertos antes de retirarse de los escenarios. This Is It debía empezar el 13 de julio de ese año en el O2 Arena de Londres. Se programaron diez funciones. Todas las entradas se agotaron en menos de 48 horas, lo que obligó a la productora a programar 40 fechas más.

Aunque la gira no se materializó para los fanáticos, los productores realizaron un documental en honor al legado de Jackson con videos de los ensayos en los que se reflejaba el talento y la dedicación del cantante; esto, a pesar de sus problemas de salud.

El documental es el material audiovisual más rentable en su género con récords de taquilla. Además, con tres álbumes póstumos llenos de colaboraciones, Jackson sigue vendiendo su música.

A pesar de que dejó material musical inédito, numerosos seguidores criticaron a las disqueras por reformar las voces hasta hacer parecer, en muchas ocasiones, que las canciones no eran cantadas por el Rey del Pop. Ante este hecho, los representantes musicales de Jackson se disculparon y alegaron que dichas acusaciones eran falsas, y que se trataba de mejoras que acabaron mal.