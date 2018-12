El mensaje que le envió Nacho a los venezolanos cuando se fue del país

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, terminó su visita a Venezuela este sábado y le dejó un mensaje a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Me despido con un sentimiento extraño, con el ánimo en el limbo. El odio se ha apoderado. La ceguera del radicalismo es abrumadora y esta vez me llevo la golpiza de parte de quienes supuestamente comparten mi posición política. Va a ser muy difícil para mí regresar a mi tierra bajo sus circunstancias”, dijo el cantante.

Resaltó que, a su juicio, lo que necesita el país es un cambio de gobierno, pero "más importante aún es un cambio de actitud". Además, indicó que le costará mucho volver a la nación donde nació y que no quiere sumarle a su familia las “energías turbias” que sintió.

“La vida es una sola y por mucho amor que sienta por mi gente, si me pusieran a decidir entre salvar a cien personas o salvar a mi familia, como humano que soy, salvo a mi familia. No me hace falta dinero, gracias a mi trabajo tengo bastante para vivir”, destacó.

El cantante aseguró que no ha tenido problemas en Estados Unidos, país donde reside actualmente, debido a que afirmó que no es un oportunista y que nunca lo será.

“Ojalá algún día todo mejore para ustedes. Por ahora prefiero no saber mucho más. Dios los bendiga”, concluyó el artista.