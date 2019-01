Javier Romero, mejor conocido en las redes sociales como Javier Hala Madrid, envió un mensaje para invitar a sus seguidores a apoyar a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

A través de un video jocoso publicado en Instagram, el comediante hizo una crítica a aquellas personas que cuestionaron la iniciativa de Guaidó de hacer un cabildo abierto.

Señaló que los venezolanos deben apoyar al presidente del Parlamento, debido a que, asegura, está arriesgando su vida y hace más que otras personas.

“Si no estás haciendo más que él y no estás arriesgando más que él, no critiques y apoya”, expresó al final del audiovisual.