Meghan Markle sigue causando controversias entre la realeza británica

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, sigue acumulando enemigos dentro de la realeza. Ahora le dicen "Me-Gain" ("yo gano"), un apodo que muestra su ambición dentro de los círculos aristocráticos de la monarquía británica, especularon algunas fuentes.

David Jenkins, editor jefe de la reconocida publicación Little White Lies (Pequeñas mentiras blancas), considerada la biblia de la aristocracia británica, afirmó que gente cercana al palacio reconoció que la futura mamá es "problemática", reseñó el portal Infobae.

De acuerdo con fuentes del sitio RadarOnline, Markle también tiene conflictos familiares con su suegra, Camilla Parker Bowles. "El drama con Meghan y Kate no es nada comparado con lo que está pasando con Camilla Parker Bowles. Camilla realmente no habla con Meghan. No es amigable con ella. Incluso le dijo que 'esto es la vida real y que no es una actriz que interpreta un papel", indicó un informante.

Con información de Infobae