Marvel relanza Avengers Endgame y espera romper récord de taquilla

Marvel anunció el martes sus planes para relanzar Avengers: Endgame con material inédito en los cines, en momentos en que el filme se acerca a romper el récord de taquilla mundial.

Endgame ha recaudado 2.749 millones en todo el mundo, según la empresa especialista en la industria cinematográfica Exhibitor Relations. La cifra corresponde a la segunda más alta de la historia. 40 millones de dólares la separan de Avatar de James Cameron.

Pero a partir del viernes, Marvel espera atraer a los fanáticos del cine para una última visualización de Endgame con una escena eliminada inacabada y un nuevo video introductorio del director, Anthony Russo.

"Si pueden conseguir que este relanzamiento se ponga en marcha y obtenga suficiente interés y lo tengan disponible el tiempo suficiente, quién sabe, tal vez pueda llegar allí", dijo Paul Dergarabedian de Comscore, refiriéndose al récord de Avatar. “La publicidad del reestreno también ayudaría a promover el estreno, el próximo mes, de Spider-Man: Far From Home”, agregó.

La última película de Spider-Man es una colaboración entre los estudios rivales Sony y Marvel, propiedad de Disney, y retoma la historia después de los eventos de Endgame. Un adelanto especial de la película también se incluirá en esta nueva versión.

Los detalles los ofrecieron los propios directores de la película, los hermanos Russo, a través de su cuenta en Twitter, en la que también revelaron un nuevo póster para el reestreno:

See #AvengersEndgame again before it leaves theaters… Act fast to get this exclusive poster (at select theaters while supplies last), see an intro from Anthony, an unfinished deleted scene, and a sneak peek from #SpiderManFarFromHome. Get your tix here: https://t.co/PC8FnQwjB4 pic.twitter.com/Asd7uerqBu