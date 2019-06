Marvel quiere a Keanu Reeves

Marvel Studios busca incorporar a Keanu Reeves en el Marvel Cinematic Universe, reveló el presidente de esta entidad, Kevin Feige.

“Hablamos (con Reeves) para casi cada película que hacemos”, dijo en charlas con Comicbook.com. “No sé cuando, o si se unirá al MCU, pero queremos encontrar la mejor manera de hacerlo”, añadió.

Feige comparó la situación de Reeves a la de Jake Gyllenhaal, con quien se habló en varias ocasiones antes de que se lo incorporara al reparto de Spider-Man: Far From Home en el papel de Mysterio.

No es sorprendente que los ejecutivos de Marvel quieran incorporar a Keanu Reeves a su franquicia, ya que la estrella de Hollywood ha experimentado un resurgimiento de su carrera en 2019. Además de protagonizar John Wick 3: Parabellum, el actor tuvo un papel importante en Toy Story 4 al ponerle voz al personaje de Duke Caboom, y un celebrado cameo en la película de Netflix Always Be My Maybe.

Reeve ya tiene experiencia interpretando personajes de cómics ya que en 2005 protagonizó el filme Constantine como el epónimo cazador de demonios John Constantine.