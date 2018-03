La actriz venezolana Marjorie de Sousa retiró las dos querellas penales que había interpuesto contra su ex pareja, el actor Julián Gil, pero siguen vigentes las denuncias por la vía civil.

La protagonista de Al otro lado del muro acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para otorgar el perdón al actor, a quien había denunciado por violencia intrafamiliar y por la falta de pago de la pensión alimenticia de su hijo Matías, de un año.

El martes, Gil también retiró las querellas penales en contra de la venezolana, a quien había acusado de fraude procesal, violencia familiar, alineación parental y administración fraudulenta.

Al salir de los juzgados, el protagonista de Por amar sin ley se mostró molesto por la ausencia de Marjorie, pues dijo que ambos habían acordado acudir el mismo día a retirar las querellas penales.

“Vine a desestimarme de las cuatro demandas que había puesto, pero nos acaban de informar que la señora no viene, ella tendrá sus motivos”, expresó en ese momento el galán de telenovelas.

Ante esas declaraciones y luego de acompañar a Marjorie para otorgar el perdón a Gil, el abogado de De Sousa, Virgilio Tanús aclaró por qué su cliente no acudió el martes: habían acordado hacer las cosas en privado y ante la fuerte presencia de medios de comunicación en los juzgados, la venezolana decidió no acudir.

Sin embargo, dijo, nunca descartó cumplir su palabra, destacó el abogado, quien aseguró que Marjorie es la única que realmente ha otorgado el perdón a Gil, mientras éste solo desistió de las denuncias sin ratificarlas.

“La única que ha otorgado el perdón ha sido Marjorie. Hay que aclarar que se presentan los escritos para otorgar el perdón y hasta que no los ratifique, no tienen válidez. Y Gil no lo ha hecho”, aseguró Tanús.

La actriz prefirió guardar silencio ante los medios de comunicación.

Aunque pareciera que la batalla legal entre los actores ya está por solucionarse, no es así, ya que aún están vigentes las querellas por la vía civil, que tienen que ver con la pensión y la patria potestad de Matías.

Los artistas llevan un año peleando en los tribunales por la custodia de Matías.

Luego de que el actor retirara las querellas contra Marjorie, su hija Nicolle Gil le envió un emotivo mensaje a través de Instagram Stories.

“Estuvo muy bien lo que hiciste hoy, me enorgullece día a día ser tu hija. Te mereces lo mejor papi, y sabes que me tienes aquí siempre. Ta amo. Algo que no nos quitarán es la familia, el amor y la paz. Sigue así de fuerte”, destaca el mensaje de Nicolle.

“Te amo, siempre juntos hija”, le respondió el actor a su hija de 30 años.