Marjorie De Sousa: Hay que orar por el momento oscuro que vive Venezuela

La actriz venezolana Marjorie De Sousa se pronunció sobre la crisis que atraviesa Venezuela. De Sousa lamentó la difícil situación que atraviesan los venezolanos y pidió orar por el cambio del país.

“No solo es el apagón. Ya tenemos mucho rato en desespero. Todos los países estamos esperando el cambio. Les digo a mis compañeros que no pierdan la fe porque es el momento más oscuro que estamos viviendo. Estamos peleando contra nuestros demonios y es de ahí donde vamos a sacar las fuerzas para salir adelante”, dijo la actriz en la alfombra roja de Poderosas Live 2019.

Asimismo, De Sousa sostuvo que ha vivido muy de cerca la crisis porque su familia aún vive en el país.

"A mí me he tocado mandar comida porque no tienen nada y porque se les está dañando las cosas. Es impotencia, son muchas cosas, son muchas emociones. Lo único que no podemos perder es la fe, porque el único que nos puede sacar de esto es Dios. Tenemos que orar mucho porque es el momento más oscuro que estamos viviendo”, expresó.